“No hay un solo artículo a favor de los trabajadores”

La senadora nacional, Cristina López, expresó su enérgico rechazo al proyecto de reforma laboral que el gobierno de Javier Milei envió al Senado y que será debatido a partir de esta semana.

USHUAIA.- Calificó a la iniciativa como un “ataque directo a los derechos de los trabajadores” y advirtió que sus efectos “serán terribles para millones de familias en todo el país”.

“Es cierto que hay que debatir las nuevas formas de trabajo, pero nunca la solución es quitar derechos. Esta reforma laboral no arregla nada y destruye lo que hay”, argumentó la representante fueguina.

López señaló que el proyecto “no crea empleo y no moderniza nada”. Por el contrario, afirmó que se trata de una ofensiva contra leyes que protegen a los trabajadores: “vienen por todo, por tu indemnización, por tus vacaciones, por tu sueldo, y por tu derecho a la organización sindical”.

“Y lo más grave, es que los libertarios reconocen que todo se aplica también a los trabajadores actuales. Quieren una ley retroactiva. Si le dedicaste media vida a tu trabajo, ahora te quieren echar sin que la indemnización incluya aguinaldos y vacaciones”, detalló.

La Senadora explicó algunos de los aspectos más peligrosos incluidos en la propuesta de Milei:

1. Paritarias por empresa: El proyecto habilita negociaciones salariales por empresa, una medida para “romper sindicatos, aislar a los trabajadores y quitarles poder de negociación. Esta reforma fue pensada para pagar menos salarios”.

2. Banco de horas sin pago de extras: La iniciativa permite que las empresas estiren las jornadas cuando quieran sin pagar horas extras, compensándolas sólo con descanso: “esto es trabajo ilimitado. Los trabajadores podrían tener jornadas larguísimas sin cobrar un peso más. Le llaman modernización, pero es explotación”.

3. Multas y descuentos por asambleas: El proyecto habilita descuentos del salario por participar en asambleas, “para callar y prohibir el reclamo de los trabajadores por mejores salarios y condiciones de trabajo. Castigar a los que se organizan es propio de una dictadura”.

4. Reducción de indemnizaciones: Quedan excluidos del cálculo conceptos como vacaciones y aguinaldo, “para pagarte menos si te despiden. Y ahora sabemos que también te va a afectar aunque hayas entrado con la ley anterior”.

5. Vacaciones fragmentadas: Se permite dividirlas en tramos mínimos de 7 días, incluso en cuatro segmentos. Y cada 3 años, tomarlas en período de verano: “Milei pretende que el trabajador no pueda ni decidir cuándo descansar y se mete con las familias argentinas, es una locura”.

Cristina López sostuvo que el proyecto “no va a generar ni un solo puesto de trabajo” y reclamó que “hoy la gente no llega a mitad de mes. Y encima Milei quiere castigarla aún más. Esta reforma laboral va a generar esclavos modernos”.

La Senadora advirtió que la reforma tendrá un efecto devastador en la provincia: “en Tierra del Fuego ya estamos viendo despidos y cierre de líneas de producción. Con esta reforma, el desempleo se va a multiplicar”.