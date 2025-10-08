No declaró el acusado de un abuso sexual

El debate oral y no público inició esta mañana en tribunales de Río Grande. El acusado de abusar a una menor de 13 en el año 2015 en Tolhuin no declaró. El juicio continuará la próxima semana.

RÍO GRANDE. – Héctor López (52) optó por no declarar en el juicio que inició hoy, donde está acusado de un abuso sexual que habría realizado en el año 2015 en Tolhuin, donde la víctima sería una menor de 13 años.

En el salón de juicio de tribunales de esta ciudad inició este debate oral y no público contra este hombre que ya estuvo condenado muchos años atrás por una causa de abuso sexual. En este juicio llegó en libertad.

En el desarrollo de este debate proyectaron el video de cámara Gesell donde la víctima declaró sobre lo ocurrido. Luego declararon ante el Tribunal de Juicio, la madre de la menor y la tía.

Finalmente los jueces dispusieron un cuarto intermedio hasta el martes de la próxima semana, donde iniciarán los alegatos de las partes.