La Secretaría de Cultura llevó adelante Festivalito, una propuesta cultural pensada para disfrutar las tardes de verano con actividades artísticas y recreativas destinadas a las infancias y a toda la familia, que se desarrolló en las tres ciudades de la provincia con gran participación del público.

La iniciativa incluyó la participación de 18 artistas locales, quienes ofrecieron intervenciones de títeres, clown, música, juegos, personajes itinerantes, proyección de cortos, meriendas y múltiples propuestas lúdicas.

Cada jornada generó espacios de encuentro, disfrute y creatividad, promoviendo el acceso a la cultura y el acompañamiento a la producción artística fueguina.

La primera edición de 2026 se realizó el 16 de enero en la ciudad de Tolhuin, en el Polo Creativo Centro. La segunda jornada tuvo lugar el 23 de enero en Ushuaia, en el Polo Creativo Sur, mientras que el ciclo cerró este 30 de enero en Río Grande, en el Centro Cultural Yaganes, completando el recorrido provincial de la propuesta

En total, más de 150 niños y niñas participaron de Festivalito en toda la provincia, consolidando esta iniciativa como un espacio de acceso cultural, juego y expresión para las infancias.