Niños derivados en Buenos Aires recibieron obsequios en vísperas de su día

En vísperas del Día de las Infancias, el Municipio de Río Grande realizó un encuentro con los niños y familiares que, por cuestiones de salud, se encuentran derivados en la Ciudad de Buenos Aires.

Por intermedio de la Delegación Municipal Buenos Aires, 13 niños y niñas recibieron de regalo muñecos confeccionados por estudiantes y profesoras de los talleres Patchwork, Corte y Confección y Pintura que se dictan en el Centro Cultural Alem. Fue en el marco de una jornada donde compartieron música, juegos y diversión.

La Coordinación de Asistencia al Vecino en Buenos Aires trabaja de manera permanente en el acompañamiento de las y los riograndenses que se encuentran lejos de casa.

En este sentido, la coordinadora Mónica Becerra afirmó que “como nos indicó el intendente Martín Perez, desde la Delegación trabajamos todos los días acompañando a los vecinos que deben instalarse en Buenos Aires por tratamientos médicos prolongados».

Aseguró: «nuestro compromiso es que los riograndenses sientan en sus corazones que están acompañados, que aún a la distancia Río Grande está cerca de todos ellos”.

Por último, Becerra adelantó que este domingo el equipo de acompañamiento visitará y entregará regalos a otros niños que se encuentran internados en Buenos Aires.