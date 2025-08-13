Niños aprendieron sobre los Juegos del Ayer

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad llevó adelante una nueva jornada del programa educativo “Arte y Patrimonio” junto a chicos y chicas de las salas de 5 del Jardín N° 10 Chowen.

USHUAIA.- Esta segunda etapa, trabajada en articulación con la Comisión de Antiguos y Pioneros Pobladores, tiene como principal enfoque el patrimonio intangible bajo el lema “Juegos del Ayer”.

La propuesta, de la que también participaron el Jardín Dulce de Leche y Crecer, presentó a las y los niños actividades lúdicas de la Ushuaia de antaño. Así también, desde la Comisión brindaron material audiovisual sobre estos juguetes realizados por los niños y sus familias, a fin de presentar su uso a las y los estudiantes.

Guadalupe Ocampo, coordinadora de Comunicación y Extensión Cultural, destacó que “llevamos adelante esta segunda etapa del programa educativo buscando acercar a los niños y niñas el patrimonio intangible de nuestras y nuestros pioneros pobladores, sus formas de divertimiento y los juguetes que se utilizaban en la Ushuaia de antaño”.

Quienes deseen conocer más sobre el Programa “Arte y Patrimonio”, así como las instituciones que deseen participar, podrán contactarse al mail:

dircoordinacioncultural@gmail.com o al teléfono 436333 interno 1616.