Nicole Begué se clasificó 22° en el Súper Gigante

viernes 13 de febrero de 2026
Diario El Sureño
Tercera prueba superada para Nicolé Begué en sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno, en la categoría mayores. Ayer, en el Súper Gigante del esquí alpino, quedó en el puesto 22° (sobre un total de 43 competidoras), la mejor ubicación histórica alcanzada por una argentina en esta modalidad (ver Argentinas en el Súper Gigante).

RIO GRANDE.- La representante del Club Andino Ushuaia (CAU), y a la vez la menor del lote, con 19 años (al igual que la kazaja Alexandra Skorokhodova), registró un tiempo final de 1 minuto, 28 segundos y 68 centésimas (1:28.68), para completar los 2.105 metros del circuito Olympia delle Tofane, con partida a los 2.195 metros sobre el nivel del mar, y llegada a los 1.560 msnm, con un desnivel de 635 metros (30,16%).

Entretanto, la barilochense Francesca Baruzzi abandonó la competencia, sin registrar paso por ningún parcial, de acuerdo a la información oficial.

La fueguina quedó a 5.27 de la campeona, la italiana Federica Brignone (1:23.41), completándose el podio con la francesa Romane Miradoli (1:23.82) y la austríaca Cornelia Huetter (1:23.93). Las siete primeras clasificadas entraron en menos de un segundo de diferencia, y hubo un total de 17 deserciones.

Begué había finalizado 30° en Descenso, y 17° en la Combinada (allí realizó el Descenso, y Baruzzi el Slalom). Su última participación será el próximo domingo 15 (6:00), en el Slalom Gigante, donde también será de la partida la rionegrina.

Ayer, tanto Nahiara Díaz y Agustina Groetzner quedaron lejos de los puestos de vanguardia en los 10 km. de esquí de fondo (estilo libre). Hoy irán en la misma prueba Franco dal Farra y Mateo Sauma.

SUPER GIGANTE * CLASIFICACION GENERAL

P/Esquiadora País     Marca Dif.      Dist.    Km/h

1.Federica Brignone (1990)  Italia   1:23.41           0.00     0,00     90,852

2.Romane Miradoli (1994)    Francia           1:23.82           0.41     10,30   90,408

3.Cornelia Huetter (1992)     Austria            1:23.93           0.52     13,04   90,289

4.Ariane Raedler (1995)        Austria            1:23.94           0.53     13,29   90,278

5.Kajsa Vickhoff Lie (1998) Noruega          1:24.17           0.76     19,01   90,032

5.Laura Pirovano (1997)       Italia   1:24.17           0.76     19,01   90,032

7.Elena Curtoni (1991)          Italia   1:24.18           0.77     19,25   90,021

8.Camille Cerutti (1998)       Francia           1:24.44           1.03     25,68   89,744

8.Alice Robinson (2001)       N.Zelanda       1:24.44           1.03     25,.68  89,744

10.Malorie Blanc (2004)       Suiza   1:24.65           1.24     30,84   89,521

11.Corinne Suter (1994)        Suiza   1:24.80           1.39     34,50   89,363

12.Laura Gauche (1995)        Francia           1:25.02           1.61     39,86   89,132

13.Jacqueline Wiles (1992)   Est.Unidos      1:25.40           1.99     49,05   88,735

14.Barbora Novakova (2002)            Rep.Checa      1:25.58           2.17     53,38   88,548

15.Keely Cashman (1999)     Est.Unidos      1:25.61           2.20     54,09   88,517

16.Elvedina Muzaferija (1999)         Bosnia H         1:25.85           2.44     59,83   88,270

17.Delia Durrer (2002)          Suiza   1:25.95           2.54     62,21   88,167

18.Maryna Gasienica (1994) Polonia           1:26.07           2.66     65,06   88,044

19.Julia Pleshkova (1997)     Rusia   1:26.32           2.91     70,96   87,789

20.Alena Labastova (2002)   Rep.Checa      1:27.94           4.53     108,43 86,172

21.Rebeka Jancova (2003)    Eslovaquia      1:28.51           5.10     121,29 85,617

22.Nicole Begué (2006)        Argentina       1:28.68           5.27     125,09 85,453

23.Rosa Pohjolainen (2003)  Finlandia        1:29.18           5.77     136,19 84,974

24.Elisa Maria Negri (2003) Rep.Checa      1:29.21           5.80     136,86 84,945

25.Alexandra Skorokhodova (2006) Kazajistán      1:31.22           7.81     180,22 83,074

26.Sarah Schleper (1979)      México           1:31.37           7.96     183,38 82,937

Competidoras: 43 (17 abandonos). Países: 23. Distancia: 2.105 metros. Desnivel: -635 metros (30,16 %). Puertas: 43. Nota: Dif. (en segundos); Dist. (en metros).

RESULTADOS * JUEVES 12

Prueba            Deportista      Pos.     Marca

E.alpino (SúperG)      Nicole Begué  22/43   1:28.68

E.alpino (SúperG)      Francesca Baruzzi      Ab/43  ——–

E.fondo (10 km./Lib) Nahiara Díaz  90/111 29:24.1

E.fondo (10 km./Lib) Agust.Groetzner         92/111 29:32.6

PROGRAMACION

Día      Hora   Prueba            Deportista/s

Viernes 13      07:45   E.fondo (10 km.)        Dal Farra/Sauma

Sábado 14       06:00   E.alpino (SlalomG)    Tiziano Gravier

Domingo 15    06:00   E.alpino (SlalonG)     Baruzzi/Begué

Lunes 16         06:00   E.alpino (Slalom)       Tiziano Gravier

Miércoles 18  05:45   E.fondo (Sprint/Eq)   Díaz/Groetzner

Miércoles 18  06:00   E.alpino (Slalom)       Francesca Baruzzi

Miércoles 18  06:15   E.fondo (Sprint/Eq)   Dal Farra/Sauma

Sábado 21       07:00   E.fondo (50 km.)        Franco dal Farra

ARGENTINAS EN EL SUPER GIGANTE

Sede    Deportista      Pos.     Marca Dist.    Desn.  P        

Calgary 1988 (Canadá)          Carolina Birkner (1971)        36/46   1:28.42           1.943m.            -507m. 39

Calgary 1988 (Canadá)          Carolina Eiras (1969)            37/46   1:29.87           1.943m.            -507m. 39

Calgary 1988 (Canadá)          Mariela Vallecillo (1970)     39/46   1:33.49           1.943m.            -507m. 39

Calgary 1988 (Canadá)          Astrid Steverlynck (1968)     41/46   1:36.51           1.943m.            -507m. 39

Albertville 1992 (Francia)    Carolina Eiras (1969)            39/59   1:32.33           1.510m.            -498m. 45

Albertville 1992 (Francia)    Astrid Steverlynck (1968)     40/59   1:33.48           1.510m.            -498m. 45

Lillehammer 1994 (Nor)       Fran.Steverlynck (1974)        42/55   1:32.56           2.035m.            -838m. 34

Lillehammer 1994 (Nor)       Domini. Ezquerra (1977)       43/55   1:32.71           2.035m.            -838m. 34

Lillehammer 1994 (Nor)       Gabriela Quijano (1975)       44/55   1.33.45            2.035m.            -838m. 34

Lillehammer 1994 (Nor)       Carola Calello (1977)            45/55   1:35.87           2.035m.            -838m. 34

Nagano 1998 (Japón) Carola Calello (1977)            41/43   1:25.08           2.080m.           -587m.  s/d

Salt Lake City 2002 (EUA)   Macarena Simari (1984)        31/431:20.24  1.944m.           -600m.  38

Torino 2026 (Italia)   Belén Simari (1982)  47/54   1:38.02           2.331m.           -548m. 39

Vancouver 2010 (Canadá)     Belén Simari (1982)  31/53   1:27.24           2.005m.           -600m.  41

Vancouver 2010 (Canadá)     Macarena Simari (1984)        32/53   1:27.48           2.005m.            -600m. 41

Sochi 2014 (Rusia)    Macarena Simari (1984)        26/49   1:31.10           2.100m.           -615m.  43

Pekín 2022 (China)    Francesca Baruzzi (1998)      29/44   1:16.65           1.984m.           -540m.  39

Milano 2026 (Italia)  Nicole Begué (2006)  22/43   1:28.68           2.105m.           -635m. 43

Milano 2026 (Italia)  Francesca Baruzzi (1998)      Ab/43  ——– 2.105m.           -635m. 43

