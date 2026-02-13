Nicole Begué se clasificó 22° en el Súper Gigante

Tercera prueba superada para Nicolé Begué en sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno, en la categoría mayores. Ayer, en el Súper Gigante del esquí alpino, quedó en el puesto 22° (sobre un total de 43 competidoras), la mejor ubicación histórica alcanzada por una argentina en esta modalidad (ver Argentinas en el Súper Gigante).
RIO GRANDE.- La representante del Club Andino Ushuaia (CAU), y a la vez la menor del lote, con 19 años (al igual que la kazaja Alexandra Skorokhodova), registró un tiempo final de 1 minuto, 28 segundos y 68 centésimas (1:28.68), para completar los 2.105 metros del circuito Olympia delle Tofane, con partida a los 2.195 metros sobre el nivel del mar, y llegada a los 1.560 msnm, con un desnivel de 635 metros (30,16%).
Entretanto, la barilochense Francesca Baruzzi abandonó la competencia, sin registrar paso por ningún parcial, de acuerdo a la información oficial.
La fueguina quedó a 5.27 de la campeona, la italiana Federica Brignone (1:23.41), completándose el podio con la francesa Romane Miradoli (1:23.82) y la austríaca Cornelia Huetter (1:23.93). Las siete primeras clasificadas entraron en menos de un segundo de diferencia, y hubo un total de 17 deserciones.
Begué había finalizado 30° en Descenso, y 17° en la Combinada (allí realizó el Descenso, y Baruzzi el Slalom). Su última participación será el próximo domingo 15 (6:00), en el Slalom Gigante, donde también será de la partida la rionegrina.
Ayer, tanto Nahiara Díaz y Agustina Groetzner quedaron lejos de los puestos de vanguardia en los 10 km. de esquí de fondo (estilo libre). Hoy irán en la misma prueba Franco dal Farra y Mateo Sauma.
SUPER GIGANTE * CLASIFICACION GENERAL
P/Esquiadora País Marca Dif. Dist. Km/h
1.Federica Brignone (1990) Italia 1:23.41 0.00 0,00 90,852
2.Romane Miradoli (1994) Francia 1:23.82 0.41 10,30 90,408
3.Cornelia Huetter (1992) Austria 1:23.93 0.52 13,04 90,289
4.Ariane Raedler (1995) Austria 1:23.94 0.53 13,29 90,278
5.Kajsa Vickhoff Lie (1998) Noruega 1:24.17 0.76 19,01 90,032
5.Laura Pirovano (1997) Italia 1:24.17 0.76 19,01 90,032
7.Elena Curtoni (1991) Italia 1:24.18 0.77 19,25 90,021
8.Camille Cerutti (1998) Francia 1:24.44 1.03 25,68 89,744
8.Alice Robinson (2001) N.Zelanda 1:24.44 1.03 25,.68 89,744
10.Malorie Blanc (2004) Suiza 1:24.65 1.24 30,84 89,521
11.Corinne Suter (1994) Suiza 1:24.80 1.39 34,50 89,363
12.Laura Gauche (1995) Francia 1:25.02 1.61 39,86 89,132
13.Jacqueline Wiles (1992) Est.Unidos 1:25.40 1.99 49,05 88,735
14.Barbora Novakova (2002) Rep.Checa 1:25.58 2.17 53,38 88,548
15.Keely Cashman (1999) Est.Unidos 1:25.61 2.20 54,09 88,517
16.Elvedina Muzaferija (1999) Bosnia H 1:25.85 2.44 59,83 88,270
17.Delia Durrer (2002) Suiza 1:25.95 2.54 62,21 88,167
18.Maryna Gasienica (1994) Polonia 1:26.07 2.66 65,06 88,044
19.Julia Pleshkova (1997) Rusia 1:26.32 2.91 70,96 87,789
20.Alena Labastova (2002) Rep.Checa 1:27.94 4.53 108,43 86,172
21.Rebeka Jancova (2003) Eslovaquia 1:28.51 5.10 121,29 85,617
22.Nicole Begué (2006) Argentina 1:28.68 5.27 125,09 85,453
23.Rosa Pohjolainen (2003) Finlandia 1:29.18 5.77 136,19 84,974
24.Elisa Maria Negri (2003) Rep.Checa 1:29.21 5.80 136,86 84,945
25.Alexandra Skorokhodova (2006) Kazajistán 1:31.22 7.81 180,22 83,074
26.Sarah Schleper (1979) México 1:31.37 7.96 183,38 82,937
Competidoras: 43 (17 abandonos). Países: 23. Distancia: 2.105 metros. Desnivel: -635 metros (30,16 %). Puertas: 43. Nota: Dif. (en segundos); Dist. (en metros).
RESULTADOS * JUEVES 12
Prueba Deportista Pos. Marca
E.alpino (SúperG) Nicole Begué 22/43 1:28.68
E.alpino (SúperG) Francesca Baruzzi Ab/43 ——–
E.fondo (10 km./Lib) Nahiara Díaz 90/111 29:24.1
E.fondo (10 km./Lib) Agust.Groetzner 92/111 29:32.6
PROGRAMACION
Día Hora Prueba Deportista/s
Viernes 13 07:45 E.fondo (10 km.) Dal Farra/Sauma
Sábado 14 06:00 E.alpino (SlalomG) Tiziano Gravier
Domingo 15 06:00 E.alpino (SlalonG) Baruzzi/Begué
Lunes 16 06:00 E.alpino (Slalom) Tiziano Gravier
Miércoles 18 05:45 E.fondo (Sprint/Eq) Díaz/Groetzner
Miércoles 18 06:00 E.alpino (Slalom) Francesca Baruzzi
Miércoles 18 06:15 E.fondo (Sprint/Eq) Dal Farra/Sauma
Sábado 21 07:00 E.fondo (50 km.) Franco dal Farra
ARGENTINAS EN EL SUPER GIGANTE
Sede Deportista Pos. Marca Dist. Desn. P
Calgary 1988 (Canadá) Carolina Birkner (1971) 36/46 1:28.42 1.943m. -507m. 39
Calgary 1988 (Canadá) Carolina Eiras (1969) 37/46 1:29.87 1.943m. -507m. 39
Calgary 1988 (Canadá) Mariela Vallecillo (1970) 39/46 1:33.49 1.943m. -507m. 39
Calgary 1988 (Canadá) Astrid Steverlynck (1968) 41/46 1:36.51 1.943m. -507m. 39
Albertville 1992 (Francia) Carolina Eiras (1969) 39/59 1:32.33 1.510m. -498m. 45
Albertville 1992 (Francia) Astrid Steverlynck (1968) 40/59 1:33.48 1.510m. -498m. 45
Lillehammer 1994 (Nor) Fran.Steverlynck (1974) 42/55 1:32.56 2.035m. -838m. 34
Lillehammer 1994 (Nor) Domini. Ezquerra (1977) 43/55 1:32.71 2.035m. -838m. 34
Lillehammer 1994 (Nor) Gabriela Quijano (1975) 44/55 1.33.45 2.035m. -838m. 34
Lillehammer 1994 (Nor) Carola Calello (1977) 45/55 1:35.87 2.035m. -838m. 34
Nagano 1998 (Japón) Carola Calello (1977) 41/43 1:25.08 2.080m. -587m. s/d
Salt Lake City 2002 (EUA) Macarena Simari (1984) 31/431:20.24 1.944m. -600m. 38
Torino 2026 (Italia) Belén Simari (1982) 47/54 1:38.02 2.331m. -548m. 39
Vancouver 2010 (Canadá) Belén Simari (1982) 31/53 1:27.24 2.005m. -600m. 41
Vancouver 2010 (Canadá) Macarena Simari (1984) 32/53 1:27.48 2.005m. -600m. 41
Sochi 2014 (Rusia) Macarena Simari (1984) 26/49 1:31.10 2.100m. -615m. 43
Pekín 2022 (China) Francesca Baruzzi (1998) 29/44 1:16.65 1.984m. -540m. 39
Milano 2026 (Italia) Nicole Begué (2006) 22/43 1:28.68 2.105m. -635m. 43
Milano 2026 (Italia) Francesca Baruzzi (1998) Ab/43 ——– 2.105m. -635m. 43