Nicole Begué debutó en Italia

La joven esquiadora fueguina Nicole Begué (19 años), representante del Club Andino Ushuaia, compitió ayer en la prueba de descenso (esquí alpino) de los XXV Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina d’Ampezzo 2026, que se disputan en el norte de Italia.

RIO GRANDE.- Este fue el debut olímpico de Begué en categoría mayores, y con los colores albicelestes, luego de ser parte de la delegación de Estados Unidos –su lugar de residencia por entonces- en los JJOO de la Juventud Gangwon 2024 (Corea del Sur).

La hija de Gastón Begué (olímpico en Albertville 1992 y Lillehammer 1994, también en esquí alpino) fue la antepenúltima en largar, sobre un total de 36 participantes, a las 9:20 de nuestro país (el certamen se puso en marcha a las 7:30).

Y estableció un tiempo de 1 minuto, 44 segundos y 73 centésimas (1:44.73) para completar el recorrido de 2.572 metros, a una velocidad promedio de 88,410 km/h, ubicándose en el puesto 30°, a 8.63 de la campeona Breezy Johnson, de Estados Unidos. El podio se completó con la alemana Emma Aicher (1:36.14) y la italiana Sofía Goggia (1:36.69).

La histórica estadounidense Lindsey Vonn (41 años, campeona en descenso en Vancouver 2010; y bronce en la misma prueba en PyeongChang 2018, y en el SuperGigante 2010), quien compitió pese a haberse roto un ligamento cruzado una semana antes, se cayó en los primeros tramos al engancharse un bastón con una de las puertas, y fue trasladada en helicóptero).

Además, en el esquiatlón 10 kilómetros más 10 kilómetros (donde se intercalan giros de estilo clásico y libre), con 74 participantes (1 solo abandono), Franco Dal Farra quedó 61° (53:48.3), y Mateo Sauma fue 67° (el líder lo alcanzó en la 8° vuelta, llevaba 34:57.5 hasta el km. 11,8). Se impuso el noruego Johannes Klaebo (46.11.0), de 29 años, quien desde 2018 acumula 6 oros, 1 plata y 1 bronce.

DESCENSO

P/Esquiadora País Marca Dif. Km/h

1.Breezy Johnson Est.Unidos 1:36.10 0.00 96,349

2.Emma Aicher Alemania 1:36.14 0.04 96,309

3.Sofía Goggia Italia 1:36.69 0.59 95,761

4.Jacqueline Wiles Est.Unidos 1:36.96 0.86 95,495

4.Cornelia Huetter Austria 1:36.96 0.86 95,495

6.Laura Pirovano Italia 1:37.04 0.94 95,416

7.Kajsa Vickhoff Lie Noruega 1:37.08 0.98 95,377

8.Ariane Raedler Austria 1:37.20 1.10 95,259

9.Kira Weidle Alemania 1:37.26 1.16 95,200

10.Federica Brignone Italia 1:37.29 1.19 95,171

27.Matilde Schwencke Chile 1:43.31 7.21 89,625

30.Nicole Begué Argentina 1:44.73 8.63 88,410

Clasificadas: 32. Participantes: 36, de 17 países (3 abandonos/1 descalificación). Circuito: Olympia delle Tofane. Longitud: 2.572 metros. Desnivel: 760 metros (29,54 %). Cotas: salida, 2.320 msnm; llegada, 1.560 msnm. Puertas: 36. Orden de salida de Begué: 34°.

PROGRAMACION

Día Hora Prueba Deportista/s

Lunes 9 13:00 Luge (Serie 1) Verónica Ravenna

Lunes 9 14:35 Luge (Serie 2) Verónica Ravenna

Martes 10 05:15 E.de fondo (Sprint) Nahiara Díaz

Martes 10 05:15 E.de fondo (Sprint) Agustina Groetzner

Martes 10 05:55 E.de fondo (Sprint) Franco dal Farra

Martes 10 05:55 E.de fondo (Sprint) Mateo Sauma

Martes 10 06:30 E.alpino (Comb./Desc.) Nicole Begué

Martes 10 10:00 E.alpino (Comb./Slalom) Francesca Baruzzi

Martes 10 13:00 Luge (Serie 3) Verónica Ravenna

Martes 10 14:34 Luge (Serie 4) Verónica Ravenna

Miércoles 11 07:30 E.alpino (SuperG) Tiziano Gravier

Jueves 12 07:30 E.alpino (SuperG) Baruzzi/Begué

Jueves 12 09:00 E.de fondo (10 km.) Díaz/Groetzner

Viernes 13 07:45 E.de fondo (10 km.) dal Farra/Sauma

Sábado 14 06:00 E.alpino (SlalomG) Tiziano Gravier

Domingo 15 06:00 E.alpino (SlalonG) Baruzzi/Begué

Lunes 16 06:00 E.alpino (Slalom) Tiziano Gravier

Miércoles 18 05:45 E.de fondo (Sprint/Eq) Díaz/Groetzner

Miércoles 18 06:00 E.alpino (Slalom) Francesca Baruzzi

Miércoles 18 06:15 E.de fondo (Sprint/Eq) dal Farra/Sauma

Sábado 21 07:00 E.de fondo (50 km.) Franco dal Farra