Deportes

Nicole Begué debutó en Italia

lunes 9 de febrero de 2026
Diario El Sureño
La joven esquiadora fueguina Nicole Begué (19 años), representante del Club Andino Ushuaia, compitió ayer en la prueba de descenso (esquí alpino) de los XXV Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina d’Ampezzo 2026, que se disputan en el norte de Italia.

RIO GRANDE.- Este fue el debut olímpico de Begué en categoría mayores, y con los colores albicelestes, luego de ser parte de la delegación de Estados Unidos –su lugar de residencia por entonces- en los JJOO de la Juventud Gangwon 2024 (Corea del Sur).

La hija de Gastón Begué (olímpico en Albertville 1992 y Lillehammer 1994, también en esquí alpino) fue la antepenúltima en largar, sobre un total de 36 participantes, a las 9:20 de nuestro país (el certamen se puso en marcha a las 7:30).

Y estableció un tiempo de 1 minuto, 44 segundos y 73 centésimas (1:44.73) para completar el recorrido de 2.572 metros, a una velocidad promedio de 88,410 km/h, ubicándose en el puesto 30°, a 8.63 de la campeona Breezy Johnson, de Estados Unidos. El podio se completó con la alemana Emma Aicher (1:36.14) y la italiana Sofía Goggia (1:36.69).  

La histórica estadounidense Lindsey Vonn (41 años, campeona en descenso en Vancouver 2010; y bronce en la misma prueba en PyeongChang 2018, y en el SuperGigante 2010), quien compitió pese a haberse roto un ligamento cruzado una semana antes, se cayó en los primeros tramos al engancharse un bastón con una de las puertas, y fue trasladada en helicóptero).

Además, en el esquiatlón 10 kilómetros más 10 kilómetros (donde se intercalan giros de estilo clásico y libre), con 74 participantes (1 solo abandono), Franco Dal Farra quedó 61° (53:48.3), y Mateo Sauma fue 67° (el líder lo alcanzó en la 8° vuelta, llevaba 34:57.5 hasta el km. 11,8). Se impuso el noruego Johannes Klaebo (46.11.0), de 29 años, quien desde 2018 acumula 6 oros, 1 plata y 1 bronce.

DESCENSO

P/Esquiadora País     Marca Dif.      Km/h

1.Breezy Johnson       Est.Unidos      1:36.10           0.00     96,349

2.Emma Aicher          Alemania        1:36.14           0.04     96,309

3.Sofía Goggia           Italia   1:36.69           0.59     95,761

4.Jacqueline Wiles     Est.Unidos      1:36.96           0.86     95,495

4.Cornelia Huetter     Austria            1:36.96           0.86     95,495

6.Laura Pirovano       Italia   1:37.04           0.94     95,416

7.Kajsa Vickhoff Lie Noruega          1:37.08           0.98     95,377

8.Ariane Raedler        Austria            1:37.20           1.10     95,259

9.Kira Weidle Alemania        1:37.26           1.16     95,200

10.Federica Brignone Italia   1:37.29           1.19     95,171

27.Matilde Schwencke          Chile   1:43.31           7.21     89,625

30.Nicole Begué        Argentina       1:44.73           8.63     88,410

Clasificadas: 32. Participantes: 36, de 17 países (3 abandonos/1 descalificación). Circuito: Olympia delle Tofane. Longitud: 2.572 metros. Desnivel: 760 metros (29,54 %). Cotas: salida, 2.320 msnm; llegada, 1.560 msnm. Puertas: 36. Orden de salida de Begué: 34°.

PROGRAMACION

Día      Hora   Prueba            Deportista/s

Lunes 9           13:00   Luge (Serie 1)            Verónica Ravenna

Lunes 9           14:35   Luge (Serie 2)            Verónica Ravenna

Martes 10       05:15   E.de fondo (Sprint)    Nahiara Díaz

Martes 10       05:15   E.de fondo (Sprint)    Agustina Groetzner

Martes 10       05:55   E.de fondo (Sprint)    Franco dal Farra

Martes 10       05:55   E.de fondo (Sprint)    Mateo Sauma

Martes 10       06:30   E.alpino (Comb./Desc.)         Nicole Begué

Martes 10       10:00   E.alpino (Comb./Slalom)       Francesca Baruzzi

Martes 10       13:00   Luge (Serie 3)            Verónica Ravenna

Martes 10       14:34   Luge (Serie 4)            Verónica Ravenna

Miércoles 11  07:30   E.alpino (SuperG)      Tiziano Gravier

Jueves 12        07:30   E.alpino (SuperG)      Baruzzi/Begué

Jueves 12        09:00   E.de fondo (10 km.)   Díaz/Groetzner

Viernes 13      07:45   E.de fondo (10 km.)   dal Farra/Sauma

Sábado 14       06:00   E.alpino (SlalomG)    Tiziano Gravier

Domingo 15    06:00   E.alpino (SlalonG)     Baruzzi/Begué

Lunes 16         06:00   E.alpino (Slalom)       Tiziano Gravier

Miércoles 18  05:45   E.de fondo (Sprint/Eq)          Díaz/Groetzner

Miércoles 18  06:00   E.alpino (Slalom)       Francesca Baruzzi

Miércoles 18  06:15   E.de fondo (Sprint/Eq)          dal Farra/Sauma

Sábado 21       07:00   E.de fondo (50 km.)   Franco dal Farra

