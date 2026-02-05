Nicole Begué competirá en los JJOO de Milano Cortina

A las 16:00 de mañana (hora de Argentina) se efectuará el acto inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, en Cortina Milano (Italia). Y en la delegación argentina (compuesta por 8 deportistas) volverá a haber una representante fueguina.

RIO GRANDE.- Ella será Nicole Begué, nacida en Ushuaia el 19 de diciembre de 2006 (19 años), e hija de Gastón Begué, olímpico en Albertville 1992 y Lillehammer 1994, y también competidor en esquí alpino.

Nicole Begué ya estuvo presente en los Juegos Olímpicos de la Juventud disputados en 2024 en Gangwon (Corea del Sur). En esa oportunidad, integró el plantel de los Estados Unidos, país en el que entonces residía.

En la cita asiática se ubicó sexta en el SuperGigante (con 54 segundos y 22 centésimas igualo esa ubicación con la italiana Giorgia Collomb), sobre un total de 56 participantes.

Además terminó 12° en la Combinada, con un tiempo total de 1:50.64 (57.42 en el SuperGigante, y 53.22 en el Slalom), sobre un universo de 55 esquiadoras, de 28 países.

Asimismo, no completó la primera de las dos pruebas del Slalom Gigante (no pudiendo realizar la siguiente), y tampoco la segunda del Slalom (aparecía 21° tras los 52.52 de la tanda inicial).

Agenda

En el Centro de Esquí Alpino Tofane, en Cortina d’Ampezzo, Begué debutará el próximo domingo 8, en la prueba de descenso, prevista para las 7:30 de nuestro país.

El martes 10 será el turno de la combinada (10:00), dando paso el jueves 12 a su participación en el Super Gigante (7:30), al tiempo que la despedida será el domingo 15, con el Slalom Gigante (6:00).

En la tabla adjunta aparecen los resultados de los deportistas fueguinos en el historial de los de los Juegos Olímpicos de Invierno, incluyendo a quienes fueron al certamen reservado para la Juventud.

REPRESENTANTES FUEGUINOS EN LOS JUEGOS OLIMPICOS DE INVIERNO

Juegos Deportista Prueba Pos. Marca

Squaw Valley 1960 (EUA) Francisco Jerman Esquí Nórdico (15 km.) 53/54 1:09:59.3

Squaw Valley 1960 (EUA) Francisco Jerman Esquí Nórdico (30 km.) 44/48 2:33:27.4

Calgary 1988 (Canadá) Alejandro Giró Biatlón (10,0 km.) 65/72 33:55.4

Calgary 1988 (Canadá) Alejandro Giró Biatlón (20,0 km.) 64/71 1:16:34.4

Calgary 1988 (Canadá) Luis Argel Biatlón (10,0 km.) 68/72 35:25.1

Calgary 1988 (Canadá) Luis Argel Biatlón (20,0 km.) 67/71 1:23:47.6

Calgary 1988 (Canadá) Gustavo Giró Biatlón (10,0 km.) 70/72 36:38.8

Calgary 1988 (Canadá) Gustavo Giró Biatlón (20,0 km.) Desc./71 ——–

Albertville 1992 (Francia) Gastón Begué Esquí Alpino (Super G/1.650m.) 61/118 1:22.52

Albertville 1992 (Francia) Gastón Begué Esquí Alpino (Slalom Gig.) 54/130 2:31.16

Albertville 1992 (Francia) Gastón Begué Esquí Alpino (Slalom) Ab/119 ——–

Albertville 1992 (Francia) María Giró Biatlón (7,5 km.) 36/69 27:53.5

Albertville 1992 (Francia) María Giró Biatlón (15,0 km.) 63/68 1:03:18.0

Albertville 1992 (Francia) Fabiana Lovece Biatlón (7,5 km.) 68/69 39:07.0

Lillehammer 1994 (Noruega) Gastón Begué Esquí Alpino (Super Gig./2.574m.) 48/69 1:41:21

Lillehammer 1994 (Noruega) María Giró Biatlón (7,5 km.) 54/69 29:31.9

Lillehammer 1994 (Noruega) María Giró Biatlón (15,0 km.) 66/69 1:02:24.2

Salt Lake City 2002 (EUA) Natalia Lovece Biatlón (7,5 km.) 73/74 29:33.2

Salt Lake City 2002 (EUA) Natalia Lovece Biatlón (15,0 km.) 69/71 57:56.8

Turín 2006 (Italia) Sebastián Beltrame Biatlón (10,0 km.) 86/90 33:32.4

Turín 2006 (Italia) Sebastián Beltrame Biatlón (20,0 km.) 84/88 1:09:24.3

Turín 2006 (Italia) Martín Bianchi Esquí Nórdico (15,0 km.) 86/99 49:08.0

Vancouver 2010 (Canadá) Carlos Lannes Esquí Nórdico (15,0 km.) 82/95 41:34.9

Sochi 2014 (Rusia) Federico Cichero Esquí Nórdico (15,0 km.) 83/91 49:11.3

PyeongChang 2018 (Corea S) Matías Zuloaga Esquí Nórdico (15,0 km.) 96/119 42:27.5

*Laussana 2020 (Suiza) Dante Vera Snowboard (Cross/800m.) 20/27 ——–

*Laussana 2020 (Suiza) Dante Vera Snowboard (relevo mixto) 18/19 ——–

*Laussana 2020 (Suiza) Valentín Moreno Snowboard (Slopestyle/560m.) 20/22 12,33

*Laussana 2020 (Suiza) Valentín Moreno Snowboard (Halfpipe) 16/17 34,33

*Laussana 2020 (Suiza) Valentín Moreno Snowboard (Big Air) 16/20 5,75

*Laussana 2020 (Suiza) Ma.José Chávez Snowboard (Halfpipe) 12/14 33,66

*Laussana 2020 (Suiza) Ma.José Chávez Snowboard (Big Air) 16/22 20,66

Nota: * Juegos Olímpicos de la Juventud. En posición aparece el puesto alcanzado y el total de participantes. Fuente: www.olympedia.org