Nicolás Ravassa quedó 2° en jabalina, Bianchi 4° en largo

El segundo puesto obtenido por Nicolás Ravassa en el lanzamiento de jabalina, con un mejor intento de 53,34 metros, fue lo más destacado del atletismo fueguino en la pista sintética del Parque Municipal Don Tomás, en Santa Rosa, en el marco de los 32° Juegos Deportivos Binacionales de la Araucanía “La Pampa 2025”.
RIO GRANDE.- Su compañero Leonel Sánchez finalizó 4°, con 50,03.
Además, Ian Bianchi quedó 4° en salto en largo, con 6,71 metros (velocidad del viento: +3,5 metros/segundo); mientras que Antonella Ojeda –campeona en salto en largo el domingo- ahora igualó el sexto lugar en salto en alto, con 1,50 metros; y Hassán Monzón arribó 6° en 400 metros con vallas, con 59.25.
En ciclismo quien terminó más adelante fue Tiziana Pastori; en natación ningún fueguino pasó a las finales; y en equipos no se consiguieron victorias por el momento, siendo el básquetbol masculino el que estuvo más cerca de torcer la racha.
RESULTADOS * LUNES 8
Atletismo (Santa Rosa): Femenino: 100m. (F) (velocidad del viento: +1,4 metros/segundo): 1.Pilar Rodríguez (Los Lagos) 11.92. 3.000m. (F) (participantes: 14, sin fueguinas): 1.Amparo Herrera (Bío Bío) 10:14.58. 400 m. c/vallas (F) (15): 1.Olivia Conesa (Chubut) 1:06.46; 6.Michell Mathieu (TdF) 1:11.17; 15.Josefina García (TdF) 1:24.09. Posta 4x100m. (9): 1.Chubut 48.50; 8.TdF (Ojeda/Mathieu/Díaz/Candela Fernández) 53.30. Alto (13): 1.Ilaria Sáez (Los Lagos) 1,56; 6=.Antonella Ojda (TdF) 1,50; 8.Morena Díaz (TdF) 1,50. Jabalina (600 g.): sin datos. Posiciones: 1.Bío Bío 81; 2.Los Lagos 69; 3.Chubut 62; 4.Río Negro 48; 5.La Pampa 43; 6.Los Ríos 36; 7.Araucanía 35; 8.TdF 27; 9.Ñuble 22,00; 10.Santa Cruz 17; 11.Magallanes 1; 12.Aysén y Neuquén 0.
Masculino: 100m. (F) (velocidad del viento: +0,1 metros/segundo): 1.Santiago Guidetti (Santa Cruz) 10.87. 5.000m. (F) (participantes: 15): 1.Nicolás Saavedra (Ñuble) 15:40.76; Santiago Aramayo (TdF) no presentado. 400m. c/vallas (F) (19): 1.Víctor Curiche (Araucanía) 56.07; 6.Hassán Monzón (TdF) 59.25; 10.Bruno Malizia (TdF) 59.90. Posta 4x100m. (9): 1.Bío Bío 42.81; TdF (Bianchi/Monzón/Jun Flores/Valentino Portella) abandonó. Largo (22): 1.Nicolás Seydewitz (Los Lagos) 7,21 (+2,8); 4.Ian Bianchi (TdF) 6,71 (+3,5); 14.Lautaro Arrieta (TdF) 6,05 (+4,5). Jabalina (800 gr.) (15): 1.Brian Herlein (La Pampa) 54,07; 2.Nicolás Ravassa (TdF) 53,34; 4.Leonel Sánchez (TdF) 50,03. Posiciones: 1.Los Lagos 91; 2.Araucanía 60; 3.Chubut 52; 4.Bío Bío 49; 5.TdF 45; 6.Ñuble 44; 7.La Pampa 39; 8.Santa Cruz 34; 9.Los Ríos 27; 10.Río Negro 27; 11.Neuquén 12; 12.Magallanes 4; 13.Aysén 0. Básquetbol (2° fecha): Femenino (Gral.Acha): Zona B: Magallanes-Ñuble 50-40; TdF-Chubut 39-69 (12-18/24-37/30-52).Posiciones: 1.Chubut 3 puntos (2 partidos); 2.Ñuble 3 (2); 3.Magallanes 2 (1); 4.TdF 1 (1). Nota: anoche jugaban Magallanes-TdF, pendiente del domingo. Masculino (Santa Rosa): Zona B: Bío Bío-Araucanía 67-57; Chubut-TdF 76-65. Posiciones: 1.Bío Bío 4 puntos (2 partidos); 2.Araucanía y Chubut 3 (2); 4.TdF 2 (2). Ciclismo (Autódromo de Toay): Femenino: 2° Etapa, Ruta en pelotón (40 km.): Individual (48 participantes): 1.Marianella Salomón (Neuquén) 1:11:00; 2.Valeri Montaño (Neuquén) mt; 3.Ana Fierro (Ñuble) mt; 33.Tiziana Pastori (TdF) 1:11:42; 42.Uma Machado (TdF) 1:21:36; 48.Brisa Duarte (TdF) 1:36:36. Equipos (10): 1.Araucanía 3:33:00; 2.Los Lagos mt; 3.Neuquén mt; 10.TdF 4:09:54. General: Individual: 1.Fierro (Ñuble) 1:27:26; 2.Amanda Hernández (Ñuble) 1:27:30; 3.Salomón (Neuquén) 1:27:34; 38.Pastori (TdF) 1:35:01; 44.Machado (TdF) 1:44:55; 48.Duarte (TdF) 1:59:55. Equipos: 1.Neuquén 3:49:44; 2.Los Lagos 3:49:53; 3.Chubut 3:50:08; 10.TdF 4:33:13. Masculino: 2° Etapa, Ruta en pelotón (100 km.): Individual (55 participantes): 1.Sebastián Matucci (Río Negro) 2:23:06; 2.Manul Diab (La Pampa) 2:25:08; 3.Feernando Contrras (Los Ríos) 2:25:41; 38.Thiago Anríquez (TdF) 2:37:06; 43.Máximo Pintos (TdF) 2:45:10; 49.Lucca Lepio (TdF) 2:57:31; 52.Valentino García (TdF) 2:57:41; 55.Sharon Lepio (TdF) 3:25:41. Equipos (12): 1.Río Negro 7:16:08; 2.La Pampa 7:18:10; 3.Ñuble 7:20:01; 11.TdF 8:19:47. General: Individual: 1.Matucci (La Pampa) 2:49:49; 2.Fernando Contreras (Los Ríos) 2:52:03; 3.Eric Flores (Ñuble) 2:52:20; 40.Anríquez (TdF) 3:12:29; 43.Pintos (TdF) 3:17:19; 51.Lucca Lepio (TdF) 3:29:40; 52.García (TdF) 3:29:50; 55.Sharon Lepio (TdF) 4:07:41. Equipos: 1.Río Negro 7:42:51; 2.La Pampa 7:45:37; 3.Ñuble 7:46:30; 11.TdF 8:51:56. Futbol (2° fecha): Femenino (Gral.Pico): Zona C: Chubut-TdF 3-0 (libre: Ñuble). Posiciones: 1.Chubut 3 puntos (1 partido; dif: +3); 2.Ñuble 3 (1; +2); 3.TdF 0 (2; -5). Masculino (Santa Rosa): Zona A: TdF-La Pampa 0-1 (libre: Magallanes). Posiciones: 1.La Pampa 6 puntos (2 partidos; diferencia de gol: +3); 2.TdF 0 (1; -1); 3.Magallans 0 (1; -2). Voleibol: Femenino (Ataliva Roca/Quehué): Zona A (3° fecha): Los Lagos-Magallanes 3-2; R.Negro-Araucanía 3-0; La Pampa-TdF 3-0 (libre: Ñuble). (4° fecha): Magallanes-Ñuble 3-2; TdF-Los Lagos 1-3; Araucanía-La Pampa s/datos (libre: R.Negro). Posiciones: 1.La Pampa 6 puntos (3 partidos; diferencia de sets: +9); 2.Río Negro 6 (3; +8); 3.Los Lagos 6 (3; +4); 4.Magallanees 5 (4; -6); 5.TdF 4 (4; -10); 6.Araucanía 3 (2; 0); 7.Ñuble 3 (3; -5). Masculino (Eduardo Castex): Zona B: Chubut-Los Ríos 3-1; TdF-Bío Bío 0-3 (22-25/17-25/21-25); R.Negro-Magallanes 3-1; Chubut-TdF 3-0; Los Ríos-R.Negro 3-2; Magallanes-Bío Bío 0-3. Posiciones: 1.Chubut 7 puntos (4 partidos; diferencia de sets: +7); 2.Bío Bío 6 (3; +7); 3.Río Negro 6 (4; -1); 4.Los Ríos 5 (3; +2); 5.TdF 3 (3; -7); 6.Magallanes 3 (3; -8).
PROGRAMACION * MARTES 9
Atletismo (Santa Rosa): Femenino: 16:00, 100 m. c/vallas (S); 17:00, 200m. (S); 17:30, Bala (4 kilos); 18:00, 800m. (F). Masculino: 16:00, Disco (1,750 kilos); 16:30, 110m. c/vallas (S) y Triple; 17:30, 200m. (S); 18:30, 800m. (F). Básquetbol (3° fecha): Femenino (Gral.Acha): Zona B: 17:00 Magallanes-Chubut; 19:00 TdF-Ñuble. Masculino (Santa Rosa): Zona B: 17:00 Bío Bío-TdF; 19:00 Chubut-Araucanía. Ciclismo (Autódromo de Toay): Femenino y Masculino: jornada dedescanso. Fútbol (3° fecha): Femenino (Gral.Pico): Zona C: 17:00 Ñuble-Chubut (libre: TdF). Masculino (Santa Rosa): Zona A: 19:00, Magallanes-TdF (libre: La Pampa). Judo (Santa Rosa): Masculino: 9:00, Competencia por equipos. Natación (Miguel Riglos): Femenino/Masculino: 9:00, Libre-400; Espalda-100; Pecho-200; Mariposa-100; Libre-4×50. Voleibol: Femenino (Ataliva Roca/Quehué): Zona A (5° fecha): 9:00 Ñuble-TdF y Los Lagos-Araucanía; 11:00 La Pampa-R.Negro (libre: Magallanes). (6° fecha): 17:00 Araucanía-Ñuble y TdF-Magallanes; 19:00 R.Negro-Los Lagos (libre: La Pampa). Masculino (Eduardo Castex): Zona B: 9:00 Chubut-Magallanes; 11:00 R.Negro-Bío Bíoy TdF-Los Ríos; 17:00 TdF-Magallanes; 19:00 Los Ríos-Bío Bío.