Nicolás Barrios, flamante DT de la Selección Mayor

La Liga Oficial de Fútbol oficializó a Nicolás Barrios como nuevo entrenador de la Selección Mayor de Río Grande de Futsal AFA que tiene en el horizonte el primer Torneo Nacional de Selecciones Mayores, a disputarse del 4 al 9 de noviembre y en la cual habrá 14 Ligas confirmadas, entre ellas las dos más importantes de Tierra del Fuego.

RIO GRANDE.- Barrios llega después del trunco paso de Leonel Villafañe por la Selección quien en realidad nunca llegó a asumir y el listado de jugadores convocados nunca salió a la luz de forma oficial y que fue el determinante de los cortocircuitos con la dirigencia local.

El hoy entrenador de Escuela Argentina se sumó antes del inicio del Clausura al cuerpo técnico de Leonardo Contreras (jugaron una fecha), es, quizás, uno de los entrenadores de mayor experiencia de los que entrenan en el orden local, con un paso por Gimnasia y Esgrima de la Plata donde suplantó a otro fueguino -Mariano Maida-, un buen paso por Camioneros donde fue Campeón Patagónico y cuarto en la II Liga Nacional de Futsal Argentina, arrancando su camino en esta ciudad junto al mencionado Contreras en Kapones.

La llegada del flamante entrenador es junto a dos hombres de su confianza, Leo Contreras y Matías García, técnico de ADEFU, y junto a ellos se suman los preparadores físicos Nicolás Sena y Nahuel Fabián; mientras que Guillermo Martínez será el kinesiólogo, Guillermo Osuna el masajista, Ricardo «Cata» Uribe y Luis Torres a cargo de la utilería, en tanto que Pablo Machado y Leo Urbani serán entrenadores de arqueros.

Para este fin de semana se espera que Barrios dé a conocer la lista de jugadores que comenzarán como tarde el 1 de agosto con vistas al Nacional, tiempo que no será suficiente para llegar de la mejor manera, pero se intentará hacer el mejor trabajo posible para estar a la altura de semejante competencia.

Antes que la lista salga a la luz, el flamante adiestrador mantendrá una charla individual con cada uno de los jugadores elegidos para hacerles saber sus ideas, lo que pretende de cada uno de ellos y si aceptan la convocatoria, para que en agosto ya en el primer entrenamiento no pierdan mucho tiempo en lo protocolar.

Ayer, Barrios habló en el programa deportivo Fair Play que se emite por FM Fuego, 90.1, y tras recibir las felicitaciones por la citación y los augurios de un buen trabajo expresó: «Cada persona que asume esta linda responsabilidad lo hace por lo mejor para la ciudad; esto llega en un momento donde estoy volviendo a la actividad y me surgió esta hermosa posibilidad que tomaré con mucha responsabilidad».

A la hora de hablar de la lista de jugadores convocados, Nicolás Barrios anunció que no más allá del fin de semana la misma estará; «La lista ya está, la tengo en la cabeza y pasada a papel, me contactaré con ellos para que lo sepan antes que nadie».

Además, el flamante director de la Selección Mayor de Río Grande se refirió a la posibilidad de conocer cuál es la realidad de cada uno de sus jugadores: «Quiero saber en qué momento de sus vidas están, si quieren ser parte de este proceso, porque existe la posibilidad que alguno de ellos por distintos motivos no quiera estar en la Selección y es totalmente aceptable, pero a partir de hablar con todos ellos recién allí dar a luz el nuevo plantel que nos representará».

Sobre el tiempo que resta para el Nacional de Selección y a lo que quiere jugar, el adiestrador mencionó: «Ya le dije a la Liga que tres meses es muy poco para trabajar pero que haremos lo imposible para llegar de la mejor forma; en cuanto a los jugadores, muchos de ellos me conocen y saben a lo que me gusta jugar, quiero que el equipo tenga mi impronta y que quede claro a lo que tenemos que jugar, y que en cancha se pueda ver eso, que el lenguaje sea el mismo; yo siempre intenté en mis equipos que la idea de juego esté bien marcada, que tengamos variantes, y si bien me gustan las estructuras, tenemos jugadores para que salgan de esas estructuras y rompan el molde».