Actualidad

“Ni ajuste ni insensibilidad”: Daniel Harrington celebra la victoria de Axel Kicillof

martes 9 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, se pronunció tras la victoria de Axel Kicillof en las elecciones bonaerenses, destacando la decisión de los bonaerenses de apostar por políticas de trabajo, industria y federalismo.

Harrington señaló que la ciudadanía rechazó medidas de ajuste o insensibilidad social: “Hoy la provincia de Buenos Aires eligió. La respuesta es clara: trabajo, industria y federalismo. Ni ajuste ni insensibilidad”, afirmó.

El intendente subrayó la importancia de gestiones que acompañan a los vecinos y vecinas todos los días, y convocó a los ciudadanos de Tierra del Fuego a mantener esa misma actitud en las elecciones del 26 de octubre: “El 26 de octubre, defendamos Tierra del Fuego”.

Este mensaje refuerza la participación ciudadana y la relevancia de políticas locales orientadas al desarrollo, la igualdad y la protección de los sectores más vulnerables, en línea con los principios que Harrington promueve en su gestión.

