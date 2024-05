Neuralink de Elon Musk está buscando un nuevo cyborg

Neuralink ya está aceptando solicitudes para que otro paciente reciba su implante de chip cerebral, a medida que surgen informes de errores en su primer ensayo.

Neuralink de Elon Musk ahora acepta solicitudes para que un segundo paciente reciba su interfaz cerebro-computadora, apenas cinco meses después de Noland Arbaugh se convirtiera el primer humano para implantar quirúrgicamente la tecnología de la startup. El segundo paciente recibirá la misma fama y la tecnología que cambia vida que Arbaugh ha recibido, presuntamente mientras lidiando con los errores reportados de la nueva tecnología de Musk.

“Neuralink está aceptando solicitudes para el segundo participante”, dijo Elon Musk en un Píoel viernes. “Este es nuestro implante cerebral cibernético de telepatía que le permite controlar su teléfono y su computadora con solo pensar”.

La semana pasada, Neuralink lanzó un Actualización del progreso del estudio PRIME En su primer paciente, que reveló varios éxitos iniciales pero también una breve pérdida de funcionalidad. Arbaugh, que quedó paralizado del cuello. en 2016, dice que Link le ha ayudado a “reconectarse con el mundo” permitiéndole controlar un cursor y jugar videojuegos con su mente. Dicho esto, el estudio detalla un momento después de la cirugía cuando los hilos del chip de Neaurlink se retrajeron del cerebro de Arbaugh, provocando una reducción en la funcionalidad. Redefining the boundaries of human capability requires pioneers.



If you have quadriplegia and want to explore new ways of controlling your computer, we invite you to participate in our clinical trial. pic.twitter.com/svqfAkVV1M— Neuralink (@neuralink) May 16, 2024

“Fue realmente difícil escuchar”, dijo Arbaugh sobre esa experiencia en un Bloomberg entrevista. “Pensé que había llegado a usarlo durante tal vez un mes, y luego mi viaje estaba llegando a su fin. Pensé que simplemente seguirían recopilando algunos datos, pero que realmente iban a pasar a la siguiente persona. Lloré mucho. un poquito”.

Sin embargo, Neuralink entró en acción para solucionar el problema. Bloomberg informa que el problema se debió a que los hilos conectados a electrodos en el cerebro de Arbaugh se movían de un lado a otro. más de lo que Neuralink ha presenciado en ensayos con animales. Los ingenieros de software de la startup ajustaron sus algoritmos que registran datos de las neuronas de Arbuagh. Ahora, el paciente es volver a establecer récords de uso y capacidad con la interfaz cerebro-computadora, que, según se informa, utiliza entre 10 y 12 horas al día.

Si bien no es la primera persona en recibir un implante cerebral, Arbaugh ha recibido cierto estatus de celebridad por ser el primer sujeto de prueba humano de Elon Musk. . Como un medio para sustentarse, Arbaugh emitió una encuesta el viernes, preguntando si la gente estaría interesada en apoyarlo a través de GoFundMe, una cuenta de streaming o cuentas monetizadas. El segundo paciente es probable que reciba una atención similar, lo que podría ser un atractivo para muchos. Hey everyone! I’m in need of some advice. As was briefly touched on in the Bloomberg article today, I would like to find some way to provide for myself long-term, build a house for me and my family if I can, and not be a burden on those around me any longer. Below is a poll of…— Noland Arbaugh (@ModdedQuad) May 17, 2024

A pesar de que Neuralink perfora un agujero en el cráneo e implanta un chip de computadora con hilos de electrodos, otras compañías han adoptado diferentes enfoques para tratar el cerebro. Implantes. Synchron, que acaba de llegar a 10 pacientes que han recibido interfaces cerebro-computadora, utiliza una técnica mínimamente invasiva para insertar sus implantes. La tecnología se inserta a través de la vena yugular y luego viaja hacia arriba a través de un vaso sanguíneo para asentarse en la superficie del cerebro. En teoría, esto permite que el cerebro, que es principalmente agua, se mueva mientras el implante descansa encima.

Neuralink de Musk está tratando de ponerse al día con algunos de sus principales competidores. Synchron anunció el mes pasado que se estaba preparando para una ensayo grande destinado a incluir docenas de participantes. Si bien todavía suena a ciencia ficción, la carrera por un implante cerebro disponible comercial se está calentando rápidamente.