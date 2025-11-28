Neuquén y Santa Cruz firmaron con Nación la quita de retenciones al petróleo

Esto se produce en medio de la caída de la producción convencional que está registrando el país y que compromete el superávit de la balanza comercial del sector, mientras que también pone en duda el cumplimiento del abastecimiento de las refinerías.

BUENOS AIRES (NA).- El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron ayer con los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, la quita de las retenciones al petróleo convencional.

“Seguimos avanzando en la quita de retenciones al petróleo convencional. Hoy se sumaron Santa Cruz y Neuquén al esquema iniciado con Chubut para adecuar el régimen de exportaciones, preservar la actividad en las cuencas maduras, dar previsibilidad a las inversiones y proteger el empleo. Menos impuestos es más producción y más trabajo para los argentinos”, escribió Adorni en su cuenta de X.

Las audiencias con los mandatarios provinciales tuvieron lugar en el Ministerio de Economía y participaron también el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, además de autoridades de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH).

La semana pasada había firmado la iniciativa el gobernador chubutense, Ignacio Torres, mediante la cual el Estado nacional se comprometió a reducir los derechos de exportación, mientras que las provincias mantendrán políticas de apoyo a través del análisis de regalías y cánones.

En paralelo, las empresas petroleras deberán asegurar la producción y los programas de inversión requeridos para dar continuidad a la actividad.

“De esta manera, las inversiones que se impulsen en este marco priorizarán proyectos destinados a incrementar la producción de hidrocarburos convencionales, reactivar equipos y pozos en cuencas maduras, mejorar la eficiencia operativa y sostener el nivel de empleo directo e indirecto asociado a la industria”, se indicó en un comunicado de Interior

Y agregó que el Gobierno nacional continúa “avanzando en la reducción de la carga impositiva sobre la producción y las exportaciones de energía, con el objetivo de aliviar al sector privado, promover nuevas inversiones y consolidar un crecimiento sostenido basado en reglas claras y previsibles”.

Según sostuvo Torres, los fondos excedentes por la eliminación de las cargas impositivas al crudo las empresas deberán reinvertirlos en la producción.