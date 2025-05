Netanyahu retiró a la delegación negociadora de Doha

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó hoy el regreso de la delegación israelí que se encontraba en Doha, confirmó a la agencia de noticias Xinhua un alto funcionario israelí, que describió al hecho como «una impasse» en las negociaciones con Hamas sobre un acuerdo de alto al fuego en Gaza y la liberación de los rehenes.

JERUSALÉN (Xinhua/NA).- El funcionario, que pidió el anonimato, advirtió que Israel llamó a consultas a su equipo negociador de alto nivel el martes, luego de una semana de conversaciones indirectas, y ahora también regresará el equipo de trabajo restante que sigue en Doha. Por su parte, Hamas acusó en un comunicado emitido el martes al Gobierno israelí de descarrilar las conversaciones. Y afirmó que el equipo israelí de bajo nivel que se quedó en Doha no tiene ningún mandato para finalizar un acuerdo. El grupo acusó a Netanyahu de «engañar a la opinión pública mundial y fingir que participa en el proceso de negociación». E indicó que no se celebró ninguna negociación sustancial desde el sábado. Citando a una fuente diplomática israelí, la cadena estatal israelí Kan TV informó que las conversaciones se rompieron por un desacuerdo clave: Israel insistió en un acuerdo que implique una tregua temporal a cambio de la liberación de sólo algunos rehenes, mientras que Hamas exige garantías internacionales, principalmente de Estados Unidos, de que Israel no reanudará los combates, a cambio de la liberación de todos los rehenes. «Las partes no lograron disminuir las diferencias, a pesar de las presiones de Washington», señaló el diplomático. En enero, Hamas liberó a 33 rehenes israelíes en el marco de la

primera fase de un acuerdo de tres etapas de alto al fuego e intercambio de prisioneros, así como a cinco tailandeses que no formaban parte del acuerdo. En marzo, Israel se negó a pasar a la segunda etapa del acuerdo luego de un alto al fuego de dos meses, y reanudó su ofensiva militar. Desde entonces, Israel rechazó los llamados internacionales para detener la guerra y permitir la entrada de ayuda humanitaria

en el enclave asediado, donde los expertos de Naciones Unidas advierten que se está extendiendo la hambruna. El sábado, Israel lanzó la operación «Carros de Gedeón», que representó una escalada significativa en su ofensiva de 19 meses. Las autoridades israelíes dicen que el objetivo es derrotar a

Hamas y devolver a los 58 rehenes que siguen retenidos en Gaza. La operación incluye la toma de toda la Franja de Gaza, el mantenimiento del control militar sobre el territorio y el desplazamiento de la población hacia el sur, de acuerdo con fuentes israelíes. La cifra de palestinos muertos asciende a 53.762 desde el comienzo de la guerra, señalan los datos actualizados este jueves por las autoridades sanitarias de Gaza.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Personas desplazadas son vistas dentro de una tienda de campaña en la zona del puerto marítimo del oeste de la Ciudad de Gaza. FOTO: (Xinhua/Rizek Abdeljawad)/NA.