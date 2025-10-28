Netanyahu ordena al ejército israelí realizar “poderosos ataques” en Gaza, tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo hoy martes por la noche que ordenó al ejército llevar a cabo ataques “inmediatos y poderosos” en la Franja de Gaza, luego de lo que Israel calificó como violaciones del alto al fuego por parte de Hamas.

JERUSALÉN (Xinhua/NA).- En un comunicado, Netanyahu indicó que la orden fue emitida después de las consultas de seguridad con oficiales de defensa de alto rango.

Horas antes, la Radio estatal del Ejército de Israel informó que fuerzas israelíes dispararon artillería contra la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, luego de que los combatientes de Hamas atacaron a soldados israelíes con armas antitanque y disparos de francotiradores.

El hecho también tuvo lugar cuando Israel y Hamas se culpan mutuamente por la recuperación de los cuerpos de los rehenes israelíes en Gaza.

Israel dijo hoy que los restos entregados por Hamas el lunes por la noche en realidad eran partes de un cuerpo perteneciente a un rehén cuyo cuerpo ya había sido recuperado por el ejército israelí hace aproximadamente dos años, mientras que una fuente de Hamas dijo que Israel ha rechazado la entrada de equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja y de facciones palestinas en el este de la Ciudad de Gaza para buscar los restos de los cautivos israelíes.

En tanto, las Brigadas Al-Qassam, brazo armado de Hamás, anunciaron el martes por la noche que pospusieron la entrega del cuerpo de un rehén israelí, acusando a Israel de cometer “violaciones” del acuerdo de alto el fuego.

En un comunicado de prensa, indicaron que sus combatientes habían descubierto el cuerpo ese mismo día durante las operaciones de búsqueda dentro de un túnel en el sur de Gaza.

Advirtieron que cualquier escalada israelí “obstaculizará las operaciones de búsqueda y excavación en curso para recuperar los cuerpos”.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El primer ministro israelí, Benjamin Netayahu. FOTO: Archivo/Xinhua/Marc Israel Sellem/JINI/NA