Netanyahu llama a población de Ciudad de Gaza a irse “ahora”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instó este lunes a los residentes de Ciudad de Gaza a evacuar la localidad, donde el ejército está intensificando su ofensiva.

BUENOS AIRES (NA).- “En dos días hemos derruido 50 torres terroristas, y este es solo el principio de la intensificación de las maniobras terrestres en Ciudad de Gaza. Le digo a los residentes: han sido advertidos, ¡váyanse ahora!”, declaró Netanyahu en un video.

“Todo eso no es más que un preludio, la apertura de la operación principal que se intensifica: la maniobra terrestre de nuestras fuerzas, que se están organizando y reuniéndose actualmente para entrar en la Ciudad de Gaza”, añadió, según el portal DW.

A comienzos de agosto, el Ejecutivo israelí aprobó un plan propuesto por Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza, en el norte del enclave, y expulsar a sus residentes al sur.

Entonces, cerca de un millón de palestinos se refugiaban en la localidad, muchos desplazados de otras partes del enclave por la guerra.

Más temprano, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dio un ultimátum a Hamás, asegurando que, si no liberan a todos los rehenes y se desarman, “destruirá Gaza” y los “aniquilará”.

“Esta es una última advertencia para los asesinos y violadores de Hamás en Gaza y en los hoteles de lujo en el extranjero: liberen a los rehenes y depongan las armas, o Gaza será destruida y ustedes serán aniquilados”, escribió ministro de Defensa de Israel en su cuenta de X, citado por DW.

En caso de que el grupo palestino no acepte sus condiciones, Katz advirtió: “Hoy, una poderosa tormenta de huracán azotará los cielos de la ciudad de Gaza y los tejados de las torres del terror temblarán”.

“El Ejército de Israel continúa según lo planeado y se prepara para expandir la maniobra para derrotar a Gaza”, concluyó en referencia al plan aprobado este verano para la ocupación de la ciudad de Gaza con la expulsión de todos sus residentes.

La amenaza del ministro Katz llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzara ayer su “última advertencia” a los islamistas, asegurando que “no habrá más”.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: La gente huye de las zonas orientales de Rafah después de que el ejército israelí comenzara a evacuar a civiles palestinos antes de una amenaza de asalto a la ciudad del sur de Gaza, en medio del conflicto en curso entre Israel y Hamás, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. REUTERS/Hatem Khaled