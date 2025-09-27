Netanyahu: Israel “ha aplastado la mayor parte” de Hamás

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este viernes que su país ha “destruido la mayor parte de la máquina terrorista” del grupo islamista palestino Hamás y que busca “terminar el trabajo” en Gaza “lo más rápido posible”.

BUENOS AIRES (NA).- En un discurso ante la Asamblea General de la ONU, Netanyahu celebró lo que describió como una serie de victorias estratégicas israelíes en el último año, que también incluyeron atacar el programa nuclear de Irán y abatir en Líbano al líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, reportó el sitio DW.

El premier israelí se dirigió este viernes a los rehenes en manos de Hamás y les aseguró que su gobierno no descansará hasta traerlos de regreso, en un discurso en la ONU que dijo fue retransmitido con altavoces en la Franja de Gaza.

“No descansaremos hasta traerlos de vuelta a casa”, proclamó Netanyahu en hebreo y luego en inglés.

Asimismo, rechazó terminantemente la creación de un Estado palestino, lo que a su juicio sería un “suicidio nacional” para su país.

La Autoridad Palestina es una institución “corrupta hasta la médula”, acusó Netanyahu, días después de que varios países occidentales, como Reino Unido, Canadá y Australia reconocieran a Palestina como Estado.

La llegada de Netanyahu a la Asamblea General provocó reacciones divididas: numerosos delegados abandonaron la sala en señal de protesta, mientras otros lo recibieron con aplausos y vítores. La presidencia de la Asamblea tuvo que pedir orden en varias ocasiones antes de que Netanyahu comenzara su discurso, indicó el portal RFI.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Delegados abandonan la sala de la Asamblea General mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso durante el debate general del 80ª períodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU.- Xinhua/Wu Xiaoling /NA