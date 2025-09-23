Política

Nelson Buchs juró en reemplazo de Valter Tavarone

martes 23 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
Nelson Buchs juró como concejal de la bancada Somos Fueguinos, en reemplazo de Valter Tavarone, quien decidió tomarse una licencia especial de 30 días por cuestiones de salud.

USHUAIA.- Este lunes se realizó una sesión especial en la sala de comisiones del Concejo Deliberante. La presidenta de la institución legislativa, Gabriela Muñiz Siccardi, tomó juramento a Buchs.

El reemplazo se da bajo la normativa vigente y expuesta en el Reglamento Interno del Concejo que prevé el reemplazo de un concejal o concejala, en casos de que la ausencia supere los 30 días.

