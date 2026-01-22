Nelson Barrientos, confirmado para la Copa América

A las 13:30, desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery de Buenos Aires, partirá rumbo a Asunción de Paraguay la selección argentina de futsal, que en cuya capital disputará a partir del próximo domingo 25 la Copa América 2026.

RIO GRANDE.- Anteayer el entrenador Matías Lucuix anunció los 14 jugadores que integrarán la delegación, quedando en el listado definitivo el riograndense Nelson Barrientos -quien se desempeña en Boca Juniors-junto a otros dos elementos del ámbito nacional, y una oncena de deportistas que actualmente compiten en el exterior.

El plantel

Los convocados por Lucuix son: Nicolás Sarmiento (Roma 1927), Lukas Acosta (Peñíscola), Lucas Bolo (Nápoli), Bautista Caso (Pinocho), Kevin Arrieta (Pirossigeno Cosenza), Angel Claudino (Riga), Dylan Vargas (Riga), Matías Rosa (Jaén Paraíso Interior), Juan Rodríguez (América del Sud), Agustín Plaza (Peñíscola), Nelson Barrientos (Boca Juniors), Juan Pablo Cuello (Xota), Lucas Granda (Barcelona) y Agustín Del Rey (Córdoba).

Fuera del listado quedaron Luciano Gauna (quien defiende a Barcelona de España fue desafectado por motivos personales, siendo la baja más importante y significativa para este certamen); Iván Pesl (aquero del porteño América del Sud); Rodrigo Alvarez (ala zurdo de Boca); y Leandro Altamirano, según detalla la información suministrada por la Agencia Noticias Argentinas (NA).

Cuatro debutantes

Dentro de los 14 jugadores que buscarán llevarse el título en la capital paraguaya hay cuatro de ellos que tendrán su primera competencia oficial con la Selección Mayor: Lukas Acosta, Bautista Caso, Lucas Granda y Agustín del Rey.

Sin embargo, Acosta, Caso y Granda fueron parte de los Seleccionados Juveniles (Sub-15, Sub-17 y Sub-20) donde consiguieron levantar Sudamericanos para la Argentina.

Acosta y Granda, tras el torneo, partirán al viejo continente para sumarse a sus nuevos equipos, Peñiscola y Barcelona (ambos de España), en lo que será su primera experiencia en la mejor liga del deporte, tras sus grandes rendimientos en Boca y Pinocho, respectivamente.

En el caso de Barrientos, surgido en San Martín (futsal CAFS), viene de anotar el único tanto con el cual Argentina venció al local Paraguay, en el complejo Sumar -ubicado en Luque-, en el encuentro decisivo de la zona Sur de la Liga Evolución Conmebol, en la categoría Mayores.

En detalle

El torneo se disputará íntegramente en el COP Arena Oscar Harrison, y los dos primeros de cada zona avanzarán a las semifinales.

Argentina integrará el Grupo A, junto a Paraguay, Uruguay, Perú y Ecuador. Mientras que en el B estarán Brasil, Venezuela, Chile, Colombia y Bolivia.

Los albicelestes llegan como uno de los candidatos, tras haber sido campeones en 2022 y subcampeones en 2024, en las dos ediciones previas disputadas también en Paraguay. Además, el torneo tendrá un premio especial: el campeón y el subcampeón clasificarán a la Finalissima 2026, prevista para noviembre.

Todos los partidos

La competencia comenzará el sábado 24 (1° fecha), con esta programación (en hora de Argentina): 12:00 Bolivia-Chile (Grupo B); 14:30 Brasil-Colombia (B); 17:00 Ecuador-Uruguay (A); 19:30 Paraguay-Perú (A).

Y así continuará: Domingo 25 (2° fecha): 12:00 Colombia-Venezuela (B); 14:30 Bolivia-Brasil (B); 17:00 Perú-Argentina (A); 19:30 Ecuador-Paraguay (A). Lunes 26 (3° fecha): 12:00 Colombia-Bolivia (B); 14:30 Venezuela-Chile (B); 17:00 Perú-Ecuador (A); 19:30 Argentina-Uruguay (A). Martes 27: descanso. Miércoles 28 (4° fecha): 12:00 Venezuela-Bolivia (B); 14:30 Chile-Brasil (B); 17:00 Argentina-Ecuador (A); 19:30 Uruguay–Paraguay (A). Jueves 29 (5° fecha): 12:00 Chile-Colombia (B); 14:30 Brasil-Venezuela (B); 17:00 Uruguay-Perú; 19:30 Paraguay–Argentina.

El sábado 31 tendrán lugar ambas semifinales, y se definirán los puestos 7° y 9° (entre los cuartos y quintos de cada sector, respectivamente). Mientras que el domingo 1° de febrero se jugará la final, y los encuentros correspondientes al 3° y al 5° lugar (este último, entre los terceros de cada grupo).