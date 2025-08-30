“Necesitamos voces que defiendan a Tierra del Fuego frente al ajuste del Gobierno nacional”

El secretario de Gestión Ciudadana de Río Grande, Gonzalo Ferro, dialogó con Radio Provincia y analizó el escenario electoral de cara a las elecciones legislativas de octubre. En este marco, afirmó que el espacio Defendamos Tierra del Fuego “ha logrado una síntesis con los mejores hombres y mujeres que lo representan” y que su plataforma se centra en la defensa de los intereses de la provincia frente a las políticas nacionales.

RIO GRANDE.- Ferro cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y advirtió que “las políticas de ajuste feroz e insensible han deteriorado la calidad de vida de los argentinos y fundamentalmente de los fueguinos”. Además, señaló que la apertura comercial y la quita de aranceles “ponen en jaque la industria fueguina” y alertó sobre los riesgos de una eventual reducción a cero en 2026.

En ese sentido, remarcó que las decisiones del Gobierno Nacional también impactan en el turismo de Ushuaia, debido al encarecimiento en dólares y la caída de la actividad económica. A su vez, cuestionó la postura oficial respecto del reclamo de soberanía sobre Malvinas, a la que calificó de “negativa y contraria a los intereses del país”.

Sobre el escenario provincial, Ferro destacó el modelo de gestión de los municipios de Río Grande y Tolhuin: “Son administraciones cercanas a los vecinos, con capacidad de respuesta y altos índices de satisfacción en los servicios. Ese es el modelo que ponemos en valor frente a las ideas de La Libertad Avanza”, aseguró.

Finalmente, ratificó que la propuesta de Defendamos Tierra del Fuego se materializa con la candidatura de Gastón Díaz, Ana Paula Cejas, Guillermo Löffler y Débora Galichini, quienes buscarán representar a la provincia en el Congreso Nacional.