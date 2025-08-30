Actualidad

“Necesitamos voces que defiendan a Tierra del Fuego frente al ajuste del Gobierno nacional”

sábado 30 de agosto de 2025
Diario El Sureño
El secretario de Gestión Ciudadana de Río Grande, Gonzalo Ferro, dialogó con Radio Provincia y analizó el escenario electoral de cara a las elecciones legislativas de octubre. En este marco, afirmó que el espacio Defendamos Tierra del Fuego “ha logrado una síntesis con los mejores hombres y mujeres que lo representan” y que su plataforma se centra en la defensa de los intereses de la provincia frente a las políticas nacionales.

RIO GRANDE.- Ferro cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y advirtió que “las políticas de ajuste feroz e insensible han deteriorado la calidad de vida de los argentinos y fundamentalmente de los fueguinos”. Además, señaló que la apertura comercial y la quita de aranceles “ponen en jaque la industria fueguina” y alertó sobre los riesgos de una eventual reducción a cero en 2026.

En ese sentido, remarcó que las decisiones del Gobierno Nacional también impactan en el turismo de Ushuaia, debido al encarecimiento en dólares y la caída de la actividad económica. A su vez, cuestionó la postura oficial respecto del reclamo de soberanía sobre Malvinas, a la que calificó de “negativa y contraria a los intereses del país”.

Sobre el escenario provincial, Ferro destacó el modelo de gestión de los municipios de Río Grande y Tolhuin: “Son administraciones cercanas a los vecinos, con capacidad de respuesta y altos índices de satisfacción en los servicios. Ese es el modelo que ponemos en valor frente a las ideas de La Libertad Avanza”, aseguró.

Finalmente, ratificó que la propuesta de Defendamos Tierra del Fuego se materializa con la candidatura de Gastón Díaz, Ana Paula Cejas, Guillermo Löffler y Débora Galichini, quienes buscarán representar a la provincia en el Congreso Nacional.

