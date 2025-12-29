“Necesitamos de la responsabilidad de cada vecino”

En materia de reciclado y separación de residuos, David Ferreyra, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio de Ushuaia, ponderó que tienen “un buen trabajo y los vecinos tienen una responsabilidad importante en la clasificación. Las campanas permanentemente están llenas. En eso estamos muy bien. Venimos monitoreando día a día y posterior a los fines de semana. Se clasifica muchísimo, lo que nos ayuda a tener mucho material para reciclar”.

No obstante, reconoció que “en algunos sectores no tenemos la responsabilidad del tratamiento de residuos. Nos llegan videos de los vecinos. El otro día, en Laurence y Perón, bajaron una heladera y una cocina y se fueron. Nos pasa con contenedores, en los que no respetan la capacidad”.

Por ello, indicó que siguen “trabajando en la concientización a través de las cuentas de la Secretaría y de la Municipalidad. Nos falta esta pata. Ayer recorrí el centro de la ciudad y con las campanas gastronómicas estamos muy bien. A las 3 de la tarde y a las 12 de la noche se trabaja con los gastronómicos. Vimos muchos residuos dispersos. Pasa mucha gente caminando por Paz, Deloqui o San Martín y hay muchos residuos sueltos. Estaremos trabajando en esto disperso, para dejar el sector limpio”.

Por otro lado, David Ferreyra comentó que tuvieron “una auditoría del Relleno Sanitario. Hablaremos con la empresa para elevar el cerco perimetral, para evitar voladuras. Está en un sector determinado en el que el clima es hostil. Tenemos este tipo de voladuras. Contamos con este problema. Los canales de guarda están en perfectas condiciones”.

“La idea es generar un proceso de control más efectivo en los horarios en los que está abierto. Algunos días de la semana se dejan residuos. El personal de Agrotécnica no trabaja, por lo que en esos lapsos pueden existir voladuras. Estamos ajustando eso”

Asimismo, anunció que “en donde hay contenedores y recolección de voluminosos y domiciliarios, los estamos retirando. Por ejemplo, detrás del IPV o acá en frente de la Secretaría. La idea era la practicidad, pero nos encontramos con cualquier tipo de residuo y no quedaba bien”.

Para cerrar, frente a la posibilidad de una reestructuración de las secretarías y el Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Ferreyra expresó: “Hay un grupo enorme de trabajo. Nuestra idea es armar un cronograma fuerte de trabajo en los colegios primarios y secundarios, para replicar nuestro programa de educación ambiental”.

“Hay una mirada sobre un reordenamiento estructural del Municipio, que es potestad del intendente Walter Vuoto. Luego veremos cómo se dan las distintas situaciones. Somos trabajadores de un espacio político. Si nos toca reordenar, veremos cómo hacemos. Si nos toca quedarnos, fortaleceremos el trabajo para que el 2026 sea mejor”, culminó.