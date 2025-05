Nathan Fillion ha disfrutado a lo gran interpretando a Linterna Verde

El actor Nathan Fillion se luce como Linterna Verde en la nueva era de DC Comics y reconoce que es un sueño hecho realidad

Nathan Fillion no podría estar más feliz con su nuevo papel como Guy Gardner, uno de los Linternas Verdes más irreverentes y atrevidos del universo DC. El actor, conocido por series como Castle y The Rookie, ha revelado que interpretar a este personaje en la próxima película de Superman es un sueño cumplido, y no ha dudado en compartir su emoción con sus seguidores en redes sociales.

Nathan Fillion, que desde pequeño fue un ávido coleccionista de cómics, confesó en Instagram que la idea de empuñar un anillo de poder junto a Superman le parece algo surrealista. «Formar parte de la nueva película de Superman es un sueño más allá de mis expectativas más salvajes», escribió el actor. «De niño coleccionaba cómics. Imaginen decirle a ese niño que, de adulto, estaría volando junto a Superman, empuñando el poder de un Linterna Verde».

Además, Nathan Fillion compartió una anécdota personal que demuestra cuánto valora este logro. Recientemente, uno de sus amigos le regaló una copia del primer número en el que apareció Guy Gardner, publicado en marzo de 1968, en perfectas condiciones. «No ha sido tocado por manos humanas», comentó Fillion, agradeciendo a su amigo Bill Roe por el gesto. «Un verdadero tesoro, tanto el cómic como tú, Bill. Eres un crack».

El Linterna Verde que nadie quería ser (pero ahora todos adoran)

Nathan Fillion es consciente de que Guy Gardner no es precisamente el Linterna Verde favorito de los fans. De hecho, en una reciente entrevista, bromeó sobre el hecho de que interpretará a «el Linterna Verde que nadie quiere ser». Y es que, a diferencia de Hal Jordan o John Stewart, Gardner es conocido por su actitud arrogante, su carácter explosivo y su tendencia a meterse en problemas que él mismo provoca.

«James Gunn es increíble, es enorme, es mundialmente famoso. Todos lo conocen», dijo Fillion. «Hice una de sus primeras películas, y si algo caracteriza a James es su lealtad. Me incluye en todo lo que hace. Ahora voy a ser Guy Gardner, un Linterna Verde, no el que todo el mundo conoce, sino el que nadie quiere ser».

Este sentido del humor y la autoconciencia son dos de las características que hacen de Nathan Fillion una elección perfecta para el personaje. Además, el actor parece estar completamente comprometido con la interpretación de este Linterna Verde tan peculiar, prometiendo que capturará el exceso de confianza que define a Gardner en los cómics. “Si tiene un superpoder, probablemente sea su exceso de confianza, en el sentido de que cree que podría enfrentarse a Superman. ¡No puede!”, comentó entre risas.

Una historia de Linternas Verdes en expansión

Pero eso no es todo. Además de su aparición en Superman, que se estrenará el 11 de julio de 2025, Nathan Fillion también aparecerá en la próxima serie de HBO Max, ‘Lanterns’. Esta serie explorará las aventuras de varios Linternas Verdes, incluyendo a Hal Jordan (interpretado por Kyle Chandler) y John Stewart (interpretado por Aaron Pierre), lo que promete crear una dinámica explosiva entre Gardner y sus compañeros más serios y disciplinados.

Guy Gardner es conocido en los cómics por su estilo directo, su falta de filtro y su tendencia a decir exactamente lo que piensa, incluso cuando debería mantenerse en silencio. Esta personalidad tan fuerte a menudo lo pone en conflicto con otros héroes, lo que podría generar momentos de comedia épica en la pantalla.

El poder del anillo y las gafas de aviador para Nathan Fillion

Algo que definitivamente no puede faltar en esta interpretación es el icónico estilo de Gardner: su chaleco sin mangas, su peinado clásico y, por supuesto, sus gafas de aviador. Aunque todavía no hemos visto el look final de Nathan Fillion como Gardner, los fans esperan que el actor adopte al 100% la estética del personaje.

Con un estreno programado para 2025 y la promesa de un enfoque más desenfadado y atrevido para el personaje, está claro que Nathan Fillion está listo para brillar como uno de los Linternas Verdes más icónicos de DC.

¿Te imaginas cómo será ver a Guy Gardner enfrentarse a Superman con ese exceso de confianza que tanto lo caracteriza? Parece que Nathan Fillion está dispuesto a darnos una interpretación que no pasará desapercibida. ¡El 2025 promete ser un gran año para los Linternas Verdes y los fans de DC!