Narváez y Oviedo ganaron los 42 Km.

lunes 8 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
Los catamarqueños Joaquín Narváez (4:21:37) y Anabel Oviedo (5:03:33) -7° en la general absoluta- se impusieron anteayer en los 42 kilómetros, la distancia mayor del 10° Ushuaia Trail Race, que hizo disputar Beagle Eventos Deportivos, con salida y llegada en la Casa del Deporte de la capital provincial.

RIO GRANDE.- Al vencedor lo escoltó el local Braian Montes, completándose el podio con Maximiliano López (El Bolsón), y arribando luego el también ushuaiense Franco Isorna. Mientras que la ganadora se anticipó a la bonaerense Fernanda Martínez y a la capitalina Evangelina Arroyabe, quien inauguró un amplio lote de fueguinas.

En los 30 km. el primer puesto le correspondió a Emiliano Lago (La Matanza) y Emilce Giménez (Godoy Cruz/7°), siendo Emiliano Ferreri (4°) y Verónica Pancotto (2°) los mejores isleños.

Mañana se publicarán los resultados en 21 km. (ganaron Carlos Becerra –Malargüe- y la ushuaiense María José Paz), y en 10 km. (para Dante Caro –Ushuaia- y Cristina Bustos –Tolhuin-).      

42 KILOMETROS * GENERAL FEMENINA

P/Atleta         Origen            GA      Categ. Marca Prom.

1.Anabel Oviedo        Catamarca      7          1° 40/49          5:03:33           7:13

2.Fernanda Martínez  S.Manuel        8          1° 30/39          5:04:06           7:14

3.Evang.Arroyabe      Ushuaia          30        1° 50/59          6:10:58           8:50

4.Sol Badorrey           Ushuaia          33        2° 40/49          6:14:30           8:55

5.Mariana Pabón        Ushuaia          36        2° 30/39          6:17:30           8:59

6.Daniela Bayerque   R.Grande        38        3° 40/49          6:17:32           8:59

7.Eliana Díaz  Ushuaia          43        4° 40/49          6:30:15           9:17

8.Beatriz Pintos         Tolhuin           47        5° 40/49          6:38:00           9:28

9.Natalia Carabetta    Tandil 48        6° 40/49          6:45:35           9:39

10.Laura Iriarte                      El Chaltén      59        7° 40/49          6:47:02           9:41

11.Lidia Pistonesi      CABA 53        8° 40/49          6:52:47           9:49

12.Marcela Romero   Ushuaia          57        9° 40/49          7:05:46           10:08

13.María Mendieta    C.Uruguay      61        3° 30/39          7:15:33           10:22

14.Carolina Posada    M.Hermoso    63        10° 40/49        7:19:51           10:28

15.Alex.Laffeuillade  G.Gregores     67        11° 40/49        7:21:38           10:31

16.Lucía Delrieu        La Plata          70        12° 40/49        7:34:51           10:49

17.Sofía Aguirre        Buenos As.     75        1° 18/29          7:39:11           10:56

18.Lorena Hegoburu  Neuquén         77        13° 40/49        7:44:35           11:04

19.Nancy Lescano      Catamarca      79        2° 50/59          7:46:03           11:06

20.Carolina Land       Viedma           82        14° 40/49        7:49:03           11:10

21.Laura Matarrita     Ushuaia          84        4° 30/39          7:49:28           11:11

22.Ivana Castillo        Ushuaia          85        3° 50/59          7:49:28           11:11

25.Julia Barceló         Ushuaia          91        17° 40/49        8:04:46           11:32

49.Marina Polo          Ushuaia          155      29° 40/49        9:51:28           14:05

60.Liliana Correa       R.Grande        183      12° 50/59        11:03:26         15:48

Velocidad de la ganadora: 8,301 km/h. Clasificadas: 61 (fueguinas: 12). Abandonos: 3 (fueguinas/1: Elba Morán/U, 40/49).  

30 KILOMETROS * GENERAL FEMENINA

P/Atleta         Origen            GA      Categ. Marca Prom.

1.Emilce Giménez      Godoy C.        7          1° 30/39          4:14:15           8:28

2.Verónica Pancotto  Ushuaia          12        1° 50/59          4:19:52           8:40

3.Sofía Espíndola       Tornquist        25        2° 30/39          4:22:07           8:44

4.Carolina Ohaco       CABA 16        3° 30/39          4:28:14           8:56

5.Mariela Lenci         Carlos Paz      30        1° 40/49          4:54:11           9:48

6.Lorena Thomann     Miramar         33        4° 30/39          5:01:18           10:03

7.Evelyn Dorsch        C.Uruguay      35        2° 40/49          5:02:02           10:04

8.Angeles Gómez       R.Grande        36        3° 40/49          5:02:41           10:05

9.Marina Rampi         CABA 38        5° 30/39          5:03:24           10:07

10.Karina Funes         J.Koslay          43        2° 50/59          5:18:25           10:37

11.Julieta Sinchicay   Ushuaia          44        6° 30/39          5:19:16           10:38

12.Alej.Suasnabar      Ushuaia          47        7° 30/39          5:26:47           10:53

18.Constanza Viaña   Ushuaia          58        4° 50/59          5:38:29           11:17

19.Micaela Garay      Ushuaia          59        5° 40/49          5:41:10           11:22

23.Pamela Toledo      Ushuaia          70        9° 30/39          5:50:43           11:41

24.Romina Viaña       Ushuaia          71        5° 50/59          5:51:22           11:43

26.Natalia Pérez         Ushuaia          75        10° 30/39        5:55:26           11:51

27.Carla Coca Ushuaia          77        3° 18/29          5:55:32           11:51

30.Gisela Mair           Ushuaia          85        6° 50/59          5:58:11           11:56

Otras fueguinas: 36.Natalia Torres (U/94) (12° 30/39) 6:07:02; 39.Luisa Ailloud (U/97) (10° 50/59) 6:09:45; 44.Erica Chávez (U/109) (15° 30/39) 6:18:19.68; 47.Fernanda Camplone (T/114) (16° 40/49) 6:27:00; 48.Mariela Castro (RG/116) (13° 50/59) 6:29:52;

51.Mariel Gauna (U/119) (16° 30/39) 6:33:53; 53.Filomena Durante (U/123) (16° 50/59) 6:43:14; 57.Aylén Prats (U/127) (17° 30/39) 6:48:30; 60.Candela Fernández (U/132) (18° 30/39) 6:57:51;

67.Belén Husagh (U/142) (21° 30/39) 7:08:04; 68.Vanesa Torres (U/143) (21° 40/49) 7:11:02; 69.Cristina Terzzoli (U/144) (21° 50/59) 7:11:14; 83.Daiana Caballero (U/171) (7° 18/29) 8:19:59; 87.Rosana Saracho (RG/179) (26° 50/59) 9:57:48. Velocidad de la ganadora: 7,079 km/h. Clasificadas: 87 (fueguinas: 25). Abandonos: 1.  

42 KILOMETROS * GENERAL MASCULINA

P/Atleta         Origen            GA      Categ. Marca Prom.

1.Joaquín Narváez     Catamarca      1          1° 30/39          4:21:37           6:14

2.Braian Montes        Ushuaia          2          1° 18/29          4:30:00           6:25

3.Maxi. López            El Bolsón        3          1° 40/49          4:30:29           6:26

4.Franco Isorna          Ushuaia          4          2° 30/39          4:43:34           6:45

5.Néstor Pereyra        Tandil 5          2° 40/49          4:50:30           6:55

6.Yonathan Vargas    Cochrane        6          2° 18/29          4:53:37           6:59

7.Ignacio Diéguez      Va.Dique        9          3° 40/49          5:10:30           7:23

8.Lucas Charil            Francia           10        3° 18/29          5:13:33           7:28    

9.Sylvain Lepeltier    Francia           11        4° 40/49          5:30:33           7:52

10.Cristian Zeniquel  Ushuaia          12        3° 30/39          5:32:31           7:55

11.Gustavo Ginart      Ushuaia          13        4° 30/39          5:33:55           7:57

12.Tomás Zentner      Ushuaia          14        5° 30/39          5:34:12           7:57

13.Gonzalo Lauge      Tandil 15        5° 40/49          5:37:42           8:02

14.Jorge Luis Bel       R.Gena/ER     16        1° 50/59          5:44:33           8:12

15.Cristian Moyano   R.Grande        17        6° 40/49          5:45:45           8:14

16.Sebastian Simois   Ushuaia          18        6° 30/39          5:48:02           8:17

17.Cristian Impini      Ushuaia          19        7° 30/39          5:51:53           8:22

18.Joaquín Ripio        Catamarca      20        4° 18/29          5:52:01           8:22

19.Carlos Dalmazzo   Ushuaia          21        8° 30/39          5:53:18           8:24

20.Luciano Loupias   Ushuaia          22        9° 30/39          5:55:50           8:28

21.Leonardo García   Ushuaia          23        7° 40/49          5:55:53           8:28

22.Alejandro Parson  Ushuaia          24        2° 50/59          5:58:18           8:32

27.Diego Riso Ushuaia          29        13° 30/39        6:10:52           8:50

31.J.Pablo Otáñez      Ushuaia          35        10° 40/49        6:16:56           8:58

35.Agustín Soto         R.Grande        41        5° 18/29          6:28:26           9:15

36.Francisco Bianchi Ushuaia          42        15° 30/39        6:29:53           9:17

39.Fabricio Flores      R.Grande        46        13° 40/49        6:35:15           9:24

40.Santiago Soto        R.Grande        49        14° 40/49        6:45:36           9:39

46.Matías Retamal     Ushuaia          58        6° 18/29          7:08:20           10:12

48.Crist.Velázquez    Ushuaia          60        20° 30/39        7:12:52           10:18

50.Leandro Yoo         R.Grande        64        21° 30/39        7:20:22           10:29

51.Gonzalo Robledo  Ushuaia          65        22° 30/39        7:20:23           10:29

53.J.Pablo Castro       Ushuaia          68        15° 40/49        7:30:38           10:43

59.Raúl Romero         Ushuaia          76        26° 30/39        7:42:56           11:01

62.Daniel Zwenger    Ushuaia          81        28° 30/39        7:47:48           11:08

72.Guido Gamenara   Ushuaia          99        33° 30/39        8:14:05           11:46

Velocidad del ganador: 9,632 km/h. Clasificados: 124 (fueguinos: 26). Abandonos: 4 (fueguinos/2: Norman Aravena/U, 40/49; Carlos Signoni/U, 50/59).  

30 KILOMETROS * GENERAL MASCULINA

P/Atleta         Origen            GA      Categ. Marca Prom.

1.Emiliano Lago        La Matanza    1          1° 30/39          3:30:47           7:01

2.Matías Torres          El Calafate     2          2° 30/39          3:43:58           7:28

3.Ricardo Ramírez     R.Turbio         3          3° 30/39          3:46:21           7:33

4.Emiliano Fereri       Ushuaia          4          4° 30/39          3:47:16           7:35

5.César Baj     Va.Elisa          5          1° 18/29          4:03:37           8:07

6.David Alarcón         Ushuaia          6          5° 30/39          4:11:21           8:23

7.Cristian Flores        R.Turbio         8          1° 40/49          4:17:02           8:34

8.Alejandro Parra       Colombia        9          2° 40/49          4:17:19           8:35

9.Joaquín Torres        R.Grande        10        1° 50/59          4:18:16           8:37

10.Agustín Cevey      Ushuaia          11        6° 30/39          4:19:13           8:38

11.Leandro Gómez     Ushuaia          13        2° 18/29          4:20:27           8:41

12.Sergio López         Ushuaia          14        3° 40/49          4:21:55           8:44

14.Alexis Alvarenga  Ushuaia          18        3° 18/29          4:39:53           9:20

15.Pablo Vidart          Ushuaia          19        2° 50/59          4:40:44           9:21

16.Angel Maya          R.Grande        20        7° 30/39          4:41:00           9:22

18.Cristian Miran      Ushuaia          22        9° 30/39          4:46:42           9:33

19.Julián Hernández  Ushuaia          23        10° 30/39        4:47:21           9:35

20.Lisandro Foresi     Ushuaia          24        5° 40/49          4:47:57           9:36

24.Juan Tenaillón      Ushuaia          28        12° 30/39        4:51:28           9:43

25.Esteban Tovares    Ushuaia          29        13° 30/39        4:52:01           9:44

28.Marcelo Otáñez    Ushuaia          34        5° 50/59          5:01:53           10:04

30.Gonzalo Andiarena           Ushuaia          39        14° 30/39        5:04:07           10:08

Otros fueguinos: 32.Agustín Zabala (U/41) (16° 30/39) 5:07:40; 33.Alejandro Carhuas (U/42) (17° 30/39) 5:13:12; 36.Mario Saucedo (U/48) (7° 50/59) 5:26:48; 38.Agustín Rubino (U/51) (19° 30/39) 5:29:44; 41.Eduardo Saldivia (RG/60) (20° 30/39) 5:44:11; 43.Cristian Caucota (RG/62) (7° 40/49) 5:44:31; 46.Pablo Barone (U/66) (10° 40/49) 5:47:48; 47.Martín González (RG/69) (21° 30/39) 5:49:57; 51.Iván Guzmán (RG/79) (12° 40/49) 5:55:50; 59.Adrián Weinert (U/98) (16° 40/49) 6:09:48; 61.Rolando Martines (U100) (17° 40/49) 6:10:26; 64.Sergio Pini (U/104) (18° 40/49) 6:16:16; 71.Héctor Agüero (RG/129) (3° 60/69) 6:52:13; 73.Cristian Vargas (RG/133) (22° 40/49) 6:58:39; 74.Matías Vásquez (U/136) (9° 18/29) 7:00:49; 75.David Vélez (U/138) (23° 40/49) 7:02:29; 76.Robinson Cárdenas (U/145) (4° 60/69) 7:11:15; 88.Pablo Segovia (U/170) (11° 18/29) 8:19:58; 93.Oscar Vidal (RG/180) (6° 60/69) 10:25:30. Velocidad del ganador: 8,539 km/h. Clasificados: 93 (fueguinos: 34). Abandonos: 1 (fueguinos/1: José Catacata/U, +70).  

