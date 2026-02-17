Nación otorgó otro adelanto de coparticipación

En enero, el gobierno de Javier Milei ya había asistido a la provincia con un anticipo similar que fue devuelto dentro del plazo establecido. Estos salvatajes permitieron a Melella cumplir con el pago de salarios y otras obligaciones.

USHUAIA.- Mediante decreto 190/26 publicado en el boletín oficial del viernes pasado, la vicegobernadora Mónica Urquiza ratificó el convenio registrado bajo el número 27211 firmado con el Ministerio de Economía de la Nación, mediante el cual la Provincia accedió a otro adelanto de coparticipación por 20 mil millones de pesos, similar al recibido en enero, ambos, ad referéndum de la Legislatura

El convenio fue celebrado el 2 de febrero en Buenos Aires entre el gobernador Gustavo Melella y el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, Lic. Carlos Guberman, para la implementación de un anticipo financiero de impuestos nacionales coparticipables, similar al firmado el 30 de diciembre pasado y que permitió el pago de los salarios durante el mes de enero.

Al igual que el convenio anterior que fue ratificado por decreto 2/26, que fue girado a la Legislatura, los adelantos se enmarcan en la Ley 11672 que autoriza el Ministerio de Economía, a acordar con las provincias, anticipos financieros de las respectivas participaciones en el producido de los impuestos nacionales sujetos a distribución de los montos previstos en el Compromiso Federal.

Dichos anticipos deben ser reintegrados dentro del mismo mes de su otorgamiento, mediante la retención de lo producido de los mismos impuestos coparticipados provenientes del Régimen de Coparticipación de impuestos y sus modificatorias.

De esta manera, en lo que va del año, el Ministerio de Economía ya dispuso otorgar en dos oportunidades un anticipo financiero a la Provincia por hasta la suma de 20 mil millones de pesos, los cuales permitieron cumplir con las obligaciones mensuales del gobierno en enero y febrero.

El convenio establece como tasa de interés de referencia, la tasa TAMAR en pesos de bancos privados, publicada por el BCRA correspondiente a la fecha del desembolso.

En cuanto a la devolución, el capital será reintegrado en forma diaria y a partir de la fecha de inicio determinada por la Secretaría de Hacienda.

«La fecha de inicio se establecerá en función de la capacidad de devolución de la Provincia de acuerdo a su participación en el producido de los impuestos coparticipables», reza el acuerdo

Finalmente se fijó que los intereses serán determinados diariamente sobre el saldo de la deuda y serán abonados a través de retenciones sobre el producido de los impuestos coparticipados.