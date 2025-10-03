NA, medio siglo de noticias escritas por profesionales

La única agencia de noticias privada del país cumple años, tiempos de periodismo que la IA (inteligencia artificial) no va a poder reemplazar porque la impronta del equipo directivo y la de todos sus integrantes, sigue desafiando los tiempos con más y mejor trabajo colectivo al servicio de los suscriptores y de quienes buscan estar informados de primera mano.

BUENOS AIRES, NA. Por Alexis Chávez (*).- Fundada en los convulsionados 70 como agencia privada de noticias, ha sabido mantenerse firme en su propósito original: ofrecer información confiable, inmediata y contextualizada.

Su servicio de “cables” –esas breves cápsulas informativas que llegan al instante a redacciones, portales y medios de todo el país– sigue siendo una columna vertebral del periodismo argentino.

En tiempos de vértigo digital, donde la inmediatez suele sacrificar la profundidad, NA demuestra que es posible conjugar velocidad con rigor; en donde el vértigo por el acceso a la primicia es primordial para el desarrollo de la toma de decisiones, dentro de un ecosistema cada vez más automatizado, y en donde los algoritmos compiten por captar nuestra atención y las redes sociales dictan la agenda, es justamente ahí donde “Noticias Argentinas” defiende una premisa esencial: informar con criterio.

Por eso sostenemos fielmente este valor, sabiendo que no es solo transmitir un mensaje. Esta función no se limita a reproducir hechos, informar implica seleccionar, jerarquizar, interpretar: y eso requiere sensibilidad, experiencia y sobre todo ética.

NA ha sido testigo y narradora de los momentos más cruciales de la historia argentina reciente: desde crisis institucionales hasta logros deportivos, desde debates legislativos hasta tragedias sociales y económicas. Su cobertura no es solo una sucesión de datos, sino una construcción narrativa que ayuda a entender el país.

Hoy por hoy la inteligencia artificial podrá redactar titulares, resumir discursos, incluso generar textos que imitan el estilo humano. Pero hay algo que no puede replicar: el juicio editorial.

No puede sentir la urgencia de una noticia, ni comprender el impacto emocional de una tragedia, ni decidir qué ángulo es más relevante para una comunidad. No puede, en definitiva, ejercer el oficio del periodista.

En un mundo saturado de estímulos, la credibilidad se torna el bien más escaso, ahí Noticias Argentinas tiene otra ventaja: su historia, su compromiso, su red de profesionales.

En definitiva, al final del día, y cuando todo se vuelve ruido, lo que buscamos es una voz que nos ayude a entender. Y esa voz seguirá siendo “humana”.

*Politólogo, Analista Parlamentario, @alexischavezok