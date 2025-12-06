Agenda Cultural

Música para todos

sábado 6 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
El Parque de los 100 Años será el punto de encuentro para una gran noche en la que los vecinos y vecinas podrán bailar y cantar al ritmo de la música de nuestros artistas y el reconocido cuartetero Luck Ra.

El Municipio de Río Grande llevará adelante este 7 de diciembre el tradicional «Encendido del Árbol», una fiesta que cada año convoca a miles de riograndenses y visitantes de toda la región para compartir una noche especial en comunidad.

Desde las 16:30 horas, el escenario se abrirá con toda la energía y el talento de nuestros artistas riograndenses de cumbia y cuarteto, entre ellos “C Baila Cumbia”, “Señora Cumbia”, “De Caravana” y “Q’ Descontrol”. A las 19 horas, será el turno del artista invitado “Luck Ra”, quien ofrecerá un espectáculo para todas y todos los presentes.

Luego, será el momento de Dj Topo, con la animación de Machete; y las 22 horas se presentará la Banda Municipal de Música, que brindará un gran repertorio musical junto a diferentes cantantes invitados.

A la medianoche se iluminará nuestro tradicional arbolito de Navidad, que cuenta con tecnología LED de última generación. Finalmente, a partir de las 00:30 vecinos y vecinas podrán seguir disfrutando en el After del Encendido, de la mano de Dj Rastamari, Harry Dj y la animación de Leo Garrido.

De esta manera, las y los riograndenses se reunirán para vivir una noche llena de música, celebración y encuentro alrededor de nuestro Árbol de Navidad, para esperar la llegada de las fiestas de fin de año.

