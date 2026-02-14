Murió una ciclista tras ser atropellada por una camioneta

La víctima, Ana María Zingoni, reconocida médica pediatra de Ushuaia, fue embestida por una camioneta a la altura del camping del río Olivia. El conductor no fue identificado.

USHUAIA.– Este sábado al mediodía, una mujer ciclista falleció tras haber sido atropellada por una camioneta; la víctima circulaba sobre la Ruta Nacional Nº3, en inmediaciones del camping del río Olivia.

La mujer, identificada como Ana María Zingoni, tenia más de 60 años. Según las primeras informaciones, la mujer circulaba en bicicleta en sentido sur-norte cuando fue embestida por una camioneta Ford Raptor con patente chilena.

A raíz del impacto, la ciclista sufrió graves lesiones y murió en el lugar donde se produjo el lamentable hecho.

Fuentes policiales indicaron que el hecho continúa bajo investigación, ya que hasta el momento no se logró identificar formalmente al vehículo involucrado ni a su conductor. Se realizan actuaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro y determinar eventuales responsabilidades.