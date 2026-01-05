Murió “Tango” un perro que salvó la vida de un esquiador

Falleció “Tango”, el valiente perro K9, que integraba el cuerpo de rescate de la Agrupación Bomberos Voluntarios 2 de Abril, que en julio de 2022 fue protagonista de un operativo, realizado en el Glaciar Le Martial, en el que se logró salvar con vida a un esquiador que había quedado atrapado, tras una avalancha.

Desde la Asociación Bomberos Voluntarios de Ushuaia dieron a conocer la triste noticia, señalando que “Tango honró el servicio con lealtad, compromiso y una entrega incondicional, dejando una huella imborrable no solo en su institución, sino también en todos quienes comprenden el verdadero valor del trabajo en equipo y el amor por esta vocación”.

El 10 de julio de 2022, un hombre pudo ser rescatado con vida tras permanecer tres horas bajo la nieve, luego de que una avalancha lo alcanzara mientras esquiaba en el sector del glaciar Martial.

Junto al equipo de la Comisión de Auxilio de Ushuaia, acudió el Cabo Primero Julián Elizari del cuartel de Bomberos 2 de Abril y su perro de rescate “Tango” quien ya en zona a las 23:10 horas detecta y marca dónde se encontraría la víctima. Rápidamente todos los rescatistas comenzaron a marcar con sondas y excavar en la nieve para sacar a la persona que estaba aproximadamente a 1,5 metros de la superficie.

Ya recuperado del incidente protagonizado, Gastón Corradini visitó el cuartel Central de Bomberos Voluntarios para reunirse con los rescatistas de diferentes fuerzas de seguridad que integran la Comisión de Auxilio de Ushuaia, quienes le salvaron la vida arriesgando la suya propia en medio de la noche.

En el lugar, también se encontraba el perro de rescate Tango, cuya colaboración fue vital para dar con la ubicación del esquiador sepultado por la avalancha de nieve, haciendo posible que el resto del equipo pudiera rescatarlo a tiempo.