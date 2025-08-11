Murió el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien había sufrido un atentado en Bogotá

El senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay falleció este lunes a los 39 años a raíz de las graves heridas sufridas tras recibir varios disparos el sábado 7 de junio pasado mientras realizaba un acto de campaña en la ciudad de Bogotá.

BUENOS AIRES (NA).- Según informó diario El País, Uribe Turbay, quien era hijo de la periodista asesinada Diana Turbay y nieto del ex presidente Julio César Turbay Ayala, murió en la Fundación Santa Fe, clínica a la que había sido trasladado el mencionado día tras el atentado.

El estado de salud del candidato presidencial se había agravado en la madrugada del sábado cuando presentó “un sangrado intracerebral agudo” luego de una operación programada que obligó a que se le realizara una cirugía de urgencia.

En horas de la tarde desde el centro de salud informaron que el estado de salud de Uribe Turbay era “extremadamente crítico” debido a que tenía “un edema cerebral persistente y un sangrado intracerebral de difícil control”.

Tras conocerse la triste noticia, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido político al que pertenecía Uribe, Centro Democrático, lamentó la muerte del senador y señaló: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza”.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, fue el mensaje de la esposa de Uribe Turbay, María Claudia Tarazona.

Ella dejó su despedida escrita en su cuenta de Instagram y fue la encargada de informar del fallecimiento de su marido a la prensa de Francia, según lo reflejó el sitio RFI.

Es justamente este medio el que remarca que Uribe Turbay era el favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026.

Asimismo, enfatizó que el atentado, que ahora tuvo su desenlace fatal, “reabre heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990”.

“Hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo”, comentó este lunes la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, en un mensaje en la red social X.

El medio francés recordó que la madre de Uribe Turbay murió mientras estaba secuestrada por orden de Pablo Escobar en 1991. Su deceso se produjo en medio de un operativo de uniformados que intentaban rescatarla después de que el narcotraficante ordenara su rapto en medio de una campaña de terror para evitar la extradición de sus pares a los Estados Unidos.

Entre los detenidos por la muerte de Miguel Uribe están el atacante, un menor de 15 años, y Elder José Arteaga Hernández, conocido como “El Costeño”, supuesto cerebro logístico del ataque y por quien las autoridades iniciaron una cacería nacional en las semanas posteriores.

La semana pasada el director de la policía colombiana, Carlos Fernando Triana, apuntó que “muy seguramente la Segunda Marquetelia”, una disidencia guerrillera fundada por el histórico líder de las FARC Iván Márquez, está detrás de la planificación del ataque.

Las autoridades sospechan que Márquez y quien fuera su segundo al mando, alias Zarco Aldinever, están muertos, aunque esas versiones no fueron confirmadas.