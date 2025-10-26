Murió Beto Hassan, histórico fundador de Opus Cuatro: así lo despidió Teresa Parodi

El artista del cuarteto creado dentro del Coro de la Universidad Nacional de La Plata en 1968 falleció a los 82 años.

Este sábado se conoció la noticia del fallecimiento de Alberto “Beto” Hassan, reconocido por ser uno de los fundadores del cuarteto vocal Opus Cuatro.

La triste noticia marcó el final de una vida dedicada al arte y al compromiso social, y motivó expresiones de homenaje y reconocimiento desde distintos sectores de la cultura y la política.

Beto tenía 82 años. La despedida pública estuvo acompañada por un mensaje de la cantante Teresa Parodi, quien compartió en redes sociales un sentido adiós:

“Hay personas que dejan huella en el corazón por su bondad, por su riqueza interior, por su compromiso con el bien común y con la esperanza de un mundo mejor posible”, escribió Parodi, y añadió: “Nunca mueren los que han alumbrado, por eso no le decimos adiós, porque seguirá siempre a nuestro lado, cantando”.

Quién era Beto Hassan

Alberto “Beto” Hassan nació y vivió sus años más jóvenes en la ciudad bonaerense de Rojas, donde integró la Agrupación Coral. En la década de 1960 se mudó a la ciudad de La Plata, donde se recibió de escribano público en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata.

La historia de Opus Cuatro está estrechamente ligada al movimiento coral universitario de La Plata. El Coro Universitario, fundado en 1942 por Rodolfo Kubik, fue el semillero donde se formaron varios de los integrantes originales del cuarteto. En 1964, bajo la dirección de Roberto Ruiz, el coro participó como único representante argentino en el Primer Festival Internacional de Coros Universitarios, realizado en la Exposición Universal de Nueva York. Aquella experiencia marcó a los jóvenes músicos y sentó las bases para la posterior creación del grupo.

En 1968, Antonio Bugallo propuso a su hermano Lino Bugallo, a Federico Galiana y a Alberto Hassan (todos miembros del Coro Universitario) formar un cuarteto vocal dedicado a la música folklórica y tradicional del continente americano. El debut oficial del grupo tuvo lugar el 10 de julio de ese año y, desde entonces, la agrupación mantuvo una actividad ininterrumpida, con más de 7.000 actuaciones en al menos 450 ciudades de todo el mundo, incluyendo 25 giras por Europa y 9 por Estados Unidos.

Podes ver el post acá.

El proceso de formación de Opus Cuatro estuvo marcado por la búsqueda de nuevos horizontes musicales. Los ensayos iniciales se realizaban en la casa de la familia Bugallo, donde la abuela Lelia ofrecía mate mientras los jóvenes músicos trabajaban en arreglos de espirituales negros, música argentina y repertorio latinoamericano. La primera actuación televisiva relevante del grupo fue en 1969, en el programa La Botica del Ángel, conducido por Eduardo Bergara Leumann, lo que les otorgó gran notoriedad.

La influencia de Opus Cuatro se inscribe en una corriente de renovación de la música folklórica argentina que, desde los años ’60, impulsó la formación de grupos vocales capaces de explorar la polifonía y los arreglos complejos, en contraste con la tradición de conjuntos a dos o tres voces. En este contexto, la agrupación compartió escenario y espíritu innovador con referentes como Los Huanca Hua, Los Trovadores, el Cuarteto Zupay y el grupo chileno Quilapayún.

El repertorio de Opus Cuatro abarca una amplia gama de géneros y estilos, con discos emblemáticos como América (1970), Con América en la sangre (1971), Militantes de la vida (1984), Por amor (1992), No dejes de cantar (1996), Milagro de amor (1998), Cantata al Gral. Don José de San Martín (1999), Spirituals, blues & jazz (2005), Latinoamérica vive (2007) y Opus Cuatro.Cuarenta años de canto (2008).

La voz de Hassan, primer tenor del grupo, se convirtió en una de las señas de identidad de la formación, reconocida como una de las más importantes de América Latina.

El vínculo de Hassan con su ciudad natal se mantuvo a lo largo de toda su carrera. El 13 de junio de 2015, en el Teatro Italia de Rojas, el artista ofreció una presentación especial en el marco de su despedida de Opus Cuatro. Por entonces, Delia Martínez, integrante de la Agrupación Coral de Rojas, destacó en declaraciones a FM Tiempo:

“Opus Cuatro se estará presentando nuevamente en Rojas en el marco de una gira que marcará la despedida del conjunto de ‘Beto’ Hassan, quien por cuestiones particulares dará un paso al costado. Es un hijo de Rojas que nos ha representado en distintos lugares del mundo. Él es un orgullo para todos nosotros y que quiera actuar en la ciudad es algo muy valioso”.

El legado de Alberto “Beto” Hassan permanece vivo en la memoria de sus colegas y admiradores. Su retiro de Opus Cuatro, tras una emotiva gira de despedida, marcó el cierre de una etapa fundamental para la música argentina.

Sin embargo, su influencia y su voz continúan resonando en cada interpretación del grupo y en el recuerdo de quienes compartieron con él el amor por el canto y la cultura popular.