Municipio y agrupaciones culturales organizan el Carnaval 2026

En el marco de los preparativos para la gran fiesta popular del Carnaval 2026, el Municipio de Río Grande mantuvo una reunión con referentes de distintas expresiones culturales de la ciudad, con el objetivo de avanzar de manera conjunta en la planificación y organización de esta tradicional celebración.

El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Cultura, Carlos Gómez, quien dialogó con representantes de murgas, batucadas y comparsas locales, entre ellas: Raíces Andinas; Fuego y Pasión; Comparsa Amancay; Munay; La Lola; la murga Explosivos Pizpireta; Club Albatros y Tricolor.

Durante la reunión se abordaron distintos aspectos vinculados al desarrollo del Carnaval 2026, tales como la organización de los Carnavales Barriales, la realización de la Gala de Carnaval en la Casa de la Cultura y el Carnaval Central, entre otros detalles que forman parte de esta celebración popular que convoca a la comunidad.

En este marco, se recuerda que las inscripciones para participar del Carnaval 2026 ya se encuentran abiertas y se realizan de manera online a través del sitio web de la Subsecretaría de Cultura:

https://cultura.riogrande.gob.ar/. La nueva edición contará con diversas instancias de celebración: los Carnavales Barriales, que darán inicio el 1 de febrero; la Gala de Carnaval, que se llevará adelante el 6 de febrero en la Casa de la Cultura; y el Carnaval Central, que tendrá lugar el domingo 15 de febrero sobre la Avenida Perito Moreno, en su circuito tradicional.

El Carnaval 2026 tendrá un carácter participativo, promoviendo la participación activa de las distintas expresiones culturales y el encuentro de las familias riograndenses en una gran fiesta popular. En esta edición, las categorías serán: comparsa fantasía, comparsa folclórica, murga, batucada, disfraz adulto y disfraz infantil.

En relación al cronograma de los Carnavales Barriales, se informó que el primer encuentro se realizará el 1 de febrero en la Margen Sur, en la zona de Rafael Ishon y El Ovejero, mientras que el segundo se llevará a cabo el 8 de febrero en el barrio Chacra II, en la intersección de Prefectura y Aeroposta Naval.

Por otra parte, el 6 de febrero se desarrollará una nueva edición de la Gala de Carnaval en la Casa de la Cultura, donde las formaciones y agrupaciones participantes compartirán una noche especial de música, danza y expresión cultural.

Finalmente, desde el Municipio de Río Grande se invita a agrupaciones de murgas, comparsas y batucadas de toda la provincia a sumarse y participar del Carnaval 2026. Cabe destacar que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de enero y se realizan de manera online a través del sitio web: https://cultura.riogrande.gob.ar/.