Mundial de Fútbol: temor a fraudes con boletos y reventas

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México) advirtió que la definición de los precios de los boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 corresponde exclusivamente a la FIFA y a los operadores autorizados a nivel internacional, no a las cámaras empresariales ni a los organismos de representación del sector privado en México.

Al referirse a los comentarios en los que señaló que los boletos resultan “impagables” para muchas familias mexicanas, el presidente de la Confederación, Octavio de la Torre, precisó que no se trata de cuestionar a la FIFA, sino de describir una realidad económica.

“Cuando digo que los boletos son impagables para muchas familias mexicanas, no estoy criticando a la FIFA; estoy describiendo la distancia que existe entre un evento global y el bolsillo promedio en nuestro país. Nuestro trabajo como Confederación es acortar esa distancia: que, aunque no se pueda pagar un boleto de estadio, el Mundial se viva en cada ciudad, en cada barrio y en cada negocio formal”.

Concanaco Servytur advirtió que los altos precios y la alta demanda pueden detonar fraudes y reventa ilegal, desde plataformas apócrifas hasta intermediarios no autorizados, lo que pone en riesgo el patrimonio de las familias y la imagen del país. Por ello, llamó a las y los aficionados a adquirir sus entradas únicamente a través del sitio oficial de la FIFA (fifa.com) y de los canales que esta reconozca como autorizados, y a desconfiar de enlaces y ofertas que circulan por mensajes, redes sociales o correos no verificados.

En paralelo, la Confederación impulsa el Plan Concanaco: “Un Mundial Muy Mexicano”. Ruta para maximizar la derrama económica en las sedes mundialistas, que prevé una Mesa Nacional “Un Mundial Muy Mexicano” con la participación de cámaras de comercio, servicios y turismo de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como de los centros de entrenamiento y autoridades de los tres niveles de gobierno.

El objetivo es que la derrama del Mundial se traduzca en más ventas y empleo formal para mipymes y negocios familiares, mediante corredores comerciales y turísticos, campañas para impulsar el consumo local y activaciones en hoteles, restaurantes y comercios formales.

Otros de los informes da cuenta que para las fechas cercanas al Mundial de Fútbol 2026 se han incrementado las tarifas hoteleras en Ciudad de México. Según los precios de plataformas como Booking y Expedia, son las más altas entre todas las sedes en México, Estados Unidos y Canadá.

FUENTE: Reportur.com

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete ser el evento deportivo más espectacular de la década. Será la primera vez en la historia que este prestigioso torneo se juegue en tres países simultáneamente: Estados Unidos, Canadá y México.