Multitudinaria jornada de Zumba en Tolhuin

La Casa del Deporte de Tolhuin se transformó en un escenario de ritmo y energía durante una gran jornada de Zumba que congregó a más de 90 participantes.

El evento, que se extendió por más de dos horas, hizo vibrar el gimnasio en una verdadera fiesta de baile, alegría y movimiento. La actividad estuvo dirigida por la profesora Beatriz Pintos, quien estuvo acompañada por los instructores Marisa Mansilla, Beto López y Sebastián Sena, todos llegados desde Río Grande para compartir su pasión por la danza y contagiar su entusiasmo a cada uno de los asistentes.

La velada se vio enriquecida con la participación de la escuela local de baile “Viviendo Bachata”, que aportó su arte y estilo único para coronar una noche inolvidable.

La exitosa convocatoria reunió a tolhuinenses de todas las edades en un ambiente marcado por la diversión, la promoción de la salud y la mejor energía.

Desde la Secretaría de Deportes, agradecieron a todos los vecinos por sumarse a la propuesta así como reafirmaron el compromiso de seguir impulsando actividades recreativas que promuevan el bienestar y la integración de la comunidad.