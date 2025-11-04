Múltiples problemas por las intensas lluvias en Ushuaia

La Municipalidad llevó a cabo el despliegue de equipos en distintos sectores de la ciudad para atender las consecuencias de las copiosas lluvias registradas desde el inicio de la alerta meteorológica, que provocaron la acumulación alrededor de 100 milímetros.

USHUAIA.- La Municipalidad de Ushuaia informa que, frente al registro de precipitaciones equivalentes a un mes completo de lluvia acumuladas en apenas 48 horas, se reunió el COE municipal y se dispuso un amplio operativo para intervenir en los sectores más afectados.

Más de 100 trabajadores y trabajadoras municipales se encuentran abocados a las tareas, junto a 30 vehículos de la flota operativa. Los equipos trabajan de manera coordinada atendiendo situaciones de emergencia en distintos barrios.

La secretaria de Planificación e Inversión Pública, Belén Borgna, explicó que “la caída excepcional de agua en tan poco tiempo superó la capacidad de los pluviales; sin embargo, todo el trabajo preventivo realizado entre agosto y octubre permitió evitar que la situación fuera mucho más grave”.

Durante el fin de semana y la mañana del lunes, la Dirección de Defensa Civil se respondieron 150 llamados de vecinos y vecinas vinculados principalmente a anegamientos y pedidos de asistencia en viviendas y calles. Los casos fueron derivados a Servicios Públicos, cuadrillas de tareas prioritarias y cloaquistas, según la necesidad de cada intervención.

El Municipio continuará con las tareas de prevención, despeje, asistencia y monitoreo permanente ante la continuidad del alerta meteorológica. Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, la previsión actual anuncia nuevas lluvias intensas para el próximo fin de semana, por lo que las áreas operativas se mantienen en estado de atención reforzada.

Asimismo, se solicita a los vecinos y vecinas informarse únicamente a través de los canales oficiales del Municipio y colaborar evitando depositar residuos, objetos o restos de poda en la vía pública, ya que pueden obstruir pluviales y desagües, dificultando las tareas de drenaje y la respuesta ante el temporal.