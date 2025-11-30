Multas por perros sueltos en el Dos Banderas

La Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, a través de la Dirección de Zoonosis, llevó adelante este viernes un operativo de control animal en el barrio 2 Banderas. Los equipos municipales recorrieron distintos sectores desde la mañana hasta la tarde y labraron 21 actas de infracción en el marco de la Ordenanza Municipal N.° 4800, que regula la tenencia responsable de animales de compañía.

La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez, señaló que “cada operativo es una oportunidad para reforzar el compromiso de la comunidad con el bienestar animal y la convivencia. Necesitamos que las familias mantengan a sus perros contenidos para evitar accidentes, molestias y situaciones de riesgo. La tenencia responsable empieza en casa y es clave para una ciudad más segura”.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Territorial, Erick García, destacó que “estamos manteniendo una presencia sostenida en los barrios, conversando con los vecinos, aclarando dudas sobre la normativa vigente y acompañando cada situación para que puedan cumplir con la ordenanza. Nuestro objetivo es trabajar cerca de la comunidad, brindando información y generando soluciones”.

El operativo formó parte del trabajo territorial que la Municipalidad de Ushuaia desarrolla en distintos barrios, con acciones de control, concientización y diálogo que buscan fortalecer el respeto, la seguridad y el bienestar tanto de los animales como de la comunidad.