Mujer acusada de matar a su hija se negó a declarar 

Priscila Lucía Luján Santillán se negó a prestar declaración indagatoria ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia. En la primera jornada del proceso se escuchó la declaración de varios testigos.

USHUAIA.- Priscila Lucía Luján Santillán, la mujer que enfrenta un juicio oral y público por el delito de homicidio agravado por el vínculo; por haber provocado la muerte de su hija de 1 año y 8 meses, se negó a brindar su declaración de los hechos ante los jueces del Tribunal en lo Criminal.

La mujer, de 25 años, está acusada de haber suministrado a su hija por vía oral, sustancias tales como clonazepam, quetiapina y levetiracetam, lo que provocó una intoxicación farmacológica, depresión respiratoria, apnea fatal, y el consiguiente paro cardiorrespiratorio.

El juicio inició con la etapa de testimoniales que contó con la presencia del hombre que fuera pareja de la acusada y de dos profesionales de la salud del Hospital Regional de Ushuaia, una psiquiatra y una pediatra, quienes atendieron a la niña y a la Priscila.

Cabe subrayar que las dos médicas fueron relevadas del secreto profesional, por lo que durante el debate brindaron detalles de las intervenciones efectuadas a la niña y a su madre durante su paso por el hospital.

Tras un cuarto intermedio, el Tribunal escuchó el testimonio de manera remota de la abuela de Priscila Lucía Luján Santillán, quien tuvo a su cargo el cuidado de Priscila Santillán durante su infancia y ahora cría a la hija mayor de ésta, una niña de 9 años.

En su declaración, la mujer dio cuenta de la historia familiar y de situaciones que habría padecido la acusada.

Tras las testimoniales se dispuso un nuevo cuarto intermedio del juicio, el cual continuará este martes, donde se prevé declaraciones de otros profesionales médicos.

El Tribunal de Juicio lo preside el juez Rodolfo Bembihy Videla, con las vocalías de los jueces Maximiliano García Arpón y Alejandro Pagano Zavalía.

El Ministerio Público Fiscal es representado por la Fiscal Especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar y Asistencia a las Víctimas, Paula Schapochnik.

La defensa de la mujer procesada la ejerce el defensor Jesús González Saber junto al defensor Público, Carlos Fonrouge.