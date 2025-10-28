Muestra fotográfica en la UNTDF

La Dirección de Casa de las Artes de la UNTDF invita a la comunidad a visitar la muestra “La jornada interminable. Responsabilidades domésticas y comunitarias”, de la fotógrafa y artista visual Gabriela Sais.

USHUAIA.- La inauguración de la muestra será el viernes 31 de octubre, de 17.30 a 18.30 en el ala B, planta baja del edificio ubicado en Yrigoyen 879, ciudad de Ushuaia. La muestra permanecerá abierta al público de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 y sábados de 9:00 a 13:00, hasta el 10 de diciembre de 2025.

Esta muestra se enmarca en el IV Encuentro Nacional de la Red de Asentamientos Populares, que se llevará a cabo en la ciudad de Ushuaia entre los días 29 de octubre y 1 de noviembre de 2025, con el objetivo de dar visibilidad a esas formas de trabajo comunitario -no remunerado- que sostienen la vida cotidiana de muchos y que no tienen su consecuente reconocimiento social.

El proyecto fotográfico muestra las jornadas de trabajo en la cocina de la Fundación El Rinconcito del Fin del Mundo, un espacio de contención creado por Sulma Paredes, en el barrio del Valle de Andorra -en Ushuaia- que contribuye al bienestar de las familias del barrio y zonas aledañas.

“El proyecto comenzó con un fotorreportaje a Sulma y su quehacer cotidiano como referente, pero con el avance del registro fue cobrando otra dimensión. El trabajo solidario de las mujeres voluntarias que preparan los alimentos para su familia y las de otras 35 mujeres pone de manifiesto la importancia de las redes de colaboración mutua para el sostén comunitario”, señaló la artista.