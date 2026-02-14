Muestra en el CCNA: “Los inicios de la mirada: del carbón al color”

La agenda artística de febrero cierra con una exposición pictórica de Jorge Osvaldo Maldonado Castro. A sus 65 años este vecino de Ushuaia expondrá por primera vez obras que realizó en su adultez, luego de cuatro décadas de haber dejado su pasión por la pintura. A través de la belleza y el colorido de sus cuadros nos invita a disfrutar del arte y a animarnos a cumplir nuestros anhelos, demostrando que nunca es tarde para intentarlo.

USHUAIA.- El 16 de febrero, a las 18 horas, el Centro Cultural, Social y Político “Nueva Argentina” pondrá en vidriera la muestra “Los inicios de la mirada: del carbón al color”, del artista Jorge Osvaldo Maldonado Castro.

Se trata de una serie de dibujos y pinturas, plasmados en bastidores de distintos tamaños, que su autor produjo desde 2018 a partir de las técnicas que adquirió en los talleres de dibujo y pintura de los centros comunitarios Le Martial y Felipe Varela, dictados por el profesor Jorge Arteaga.

Quienes visiten la muestra podrán apreciar cuadros de paisajes, imágenes de bailarinas, rostros y barcos, entre otros.

A pesar de sus muy bien logradas creaciones, Maldonado Castro admite que el rótulo de artista plástico le resulta incómodo y señala que se considera un aficionado a este arte.

Desde niño experimentó gusto por el dibujo aunque sentía que le quedaba pendiente desarrollar habilidades pictóricas. “En el año 2018, mi señora me comentaba cómo era el taller que ella estaba realizando en el centro comunitario con el profesor Jorge Arteaga, y comenzó a insistirme con que yo podía asistir, y realizar ese sueño de aprender a pintar. Y así fue, después de casi 40 años que comencé a asistir a los talleres a probarme como desafío si todavía contaba con la habilidad para dibujar, Y si, ahí estaba todavía está habilidad, casi intacta y desde ese momento no deje de dibujar y pintar”, reveló .

Con respecto a sus obras Maldonado Castro nos contó que generalmente toma una imagen que le agrade y busca alguna idea sobre esa imagen. “Sobre ella voy dando mi toque personal, intento no copiar sino recrear lo que veo. Y cuando empiezo con una de esas imágenes, no paro hasta terminar, puedo estar varias horas seguidas, más allá de los talleres”, expresó.

Por último, el artista dio a conocer sus expectativas en torno a la muestra: “Lo que espero es que el público pueda observar que se puede lograr la realización de dibujos y pinturas a través de la práctica, de la constancia. Con la guía adecuada se puede ir logrando muy buenos resultados. También que pueda ir sintiendo la fuerza que se esconde en cada una de estas expresiones”.

Como todas las muestras y actividades que realiza el CCNA, “Los inicios de la mirada: del carbón al color” tendrá entrada libre y gratuita para que todos los vecinos y vecinas puedan apreciar el arte local.