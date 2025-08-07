La Secretaría de Cultura de la Municipalidad, impulsará junto a la Asociación Cultural Sanmartiniana de Ushuaia la XVIII Muestra del Libertador en Ushuaia, en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín en la Antigua Casa Beban.

USHUAIA.- La propuesta, que reúne objetos históricos y contenido audiovisual referido al Libertador de América, tendrá como temática las Máximas Sanmartinianas y podrá ser visitada desde el martes 12 de agosto hasta el sábado 23 del mismo mes de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 y los sábados de 15:00 a 19:00. Las instituciones educativas que deseen visitar la muestra podrán coordinarlo a través del correo del área de Patrimonio en dircoordinacioncultural@gmail.com.

El presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Ushuaia Guillermo Llorente destacó “poder contar con el acompañamiento municipal haciendo posible esta muestra que permite a cada vecino y vecina conocer en profundidad la historia y obra del Padre de la Patria”.