Muestra de fin de año en la Casa del Deporte

La Secretaría de Deportes de la Provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, llevó adelante la muestra anual de Gimnasia Rítmica, de la que participaron 35 alumnas de entre 4 y 13 años, quienes entrenan durante el año bajo la conducción de la profesora Mariana Martínez.

RIO GRANDE.- Durante los últimos meses las jóvenes deportistas trabajaron con mayor intensidad para preparar esta presentación final, demostrando los avances logrados en la disciplina a lo largo del 2025. En este sentido, la profesora Martínez destacó “el compromiso demostrado por cada una de las chicas y el crecimiento que tuvieron especialmente en las rutinas de manos libres, lo que abre nuevas posibilidades para incorporar elementos como cintas y aros durante el próximo ciclo”.

Asimismo, la docente subrayó la importancia del acompañamiento familiar: “El apoyo de las familias es fundamental. Siempre están presentes y atentos a cada propuesta, y eso se refleja directamente en el progreso de las gimnastas”.

De cara al 2026, la proyección del espacio incluye la participación en más torneos provinciales, encuentros con otras escuelas de la disciplina y la gestión de un uniforme oficial para las alumnas, con el objetivo de continuar fortaleciendo su desarrollo deportivo.

Las actividades de Gimnasia Rítmica se dictan en turnos mañana y tarde en la Casa del Deporte, donde la Secretaría continúa promoviendo espacios de formación, acompañamiento y crecimiento para las infancias y juventudes de la provincia.