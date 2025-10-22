Agenda Cultural

Muestra cultural “Las lenguas están vivas en vos”

miércoles 22 de octubre de 2025
Diario El Sureño
Organizada por el Centro Polivalente de Arte «Diana Cotorruelo», la jornada contó con la participación de estudiantes de todos los años de la institución e invitados especiales de la Escuela Provincial Nº 5 “Dr. Esteban Laureano Maradona”, quienes compartieron producciones artísticas y expresiones culturales en diferentes lenguas.

RIO GRANDE.- Como parte del acompañamiento, el Municipio reparó 20 atriles y entregó 9 atriles nuevos, fortaleciendo los recursos con los que cuenta el establecimiento para sus actividades educativas y artísticas.

Durante el encuentro estuvieron presentes el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro; la secretaria de Obras Públicas, Arq. Silvina Mónaco; la subsecretaria de Participación Ciudadana, Débora Galichini; y el director de Juventudes, Franco Ciarlante, quienes compartieron con la comunidad educativa y destacaron el valor del arte y los idiomas como herramientas de expresión, inclusión y encuentro.

