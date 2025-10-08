Muestra artística de alumnos del CAAD

La muestra se realiza en el Concejo Deliberante y se consolida como un espacio de encuentro entre el arte, la educación y la inclusión social. Se podrá visitar hasta el 17 de octubre, en el horario de 9:00 a 15:00.

RIO GRANDE.- El Concejo Deliberante abrió nuevamente sus puertas al arte y la inclusión. Desde esta semana se exhibe una nueva edición de la muestra artística del Centro de Actividades Alternativas para las Personas con Discapacidad (CAAD).

Se trata de una propuesta que ya cumple su quinto año consecutivo y que pone en valor el talento, la sensibilidad y la creatividad de sus alumnos.

La muestra del CAAD en el Concejo Deliberante se consolida como un espacio de encuentro entre el arte, la educación y la inclusión social, y refleja el compromiso de toda una comunidad educativa que trabaja para derribar barreras y construir oportunidades.

Este martes la presidenta de la institución, Guadalupe Zamora, acompañada de los ediles Maximiliano Ybars y Walter Abregú inauguraron en conjunto con el director del CAAD, Marcelo Saldivia y los alumnos, la muestra de arte que permanecerá abierta hasta el 17 de octubre, en el horario de 9:00 a 15:00, para que familias y vecinos puedan recorrerla.

Tras la apertura, el director del CAAD Río Grande, Marcelo Saldivia, expresó su satisfacción por la continuidad del espacio y destacó el acompañamiento del Concejo señalando que “estamos muy felices, es el quinto año que se hace acá en el Concejo, agradecidos a todos los concejales que nos abren las puertas para poder mostrar un poquito del arte que hacen los chicos”.

Saldivia dijo que “invitamos a toda la comunidad a venir, disfrutar y valorar las obras que con tanto esfuerzo y alegría realizan los alumnos del CAAD”.

Puntualizó que “este año las obras tienen un enfoque libre y diverso, resultado del trabajo de los alumnos junto a la profesora Virginia Peralta y su equipo de auxiliares. Cada uno elige una temática y la desarrolla a su manera. Van a encontrar mucho colorido, paisajes, animales y muchas cosas lindas. Es una muestra muy viva, muy expresiva”.

El Director también se refirió a las experiencias de inserción laboral que ha logrado la institución, aunque remarcó que “todavía son casos aislados, tenemos una alumna que ya lleva seis años trabajando en una empresa privada, pero son muy pocos casos; por eso hacemos un llamado a las empresas para que se animen a incorporar personas con discapacidad, saben hacer un montón de cosas, y el trato solo requiere sentido común”, sostuvo.

Para concluir, Saldivia expresó que “cada cuadro que se ve acá tiene detrás una historia, un esfuerzo y un mensaje. El arte es una forma de decir ‘acá estamos’ y de mostrar todo lo que pueden hacer nuestros chicos cuando se les da la oportunidad”.