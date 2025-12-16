Muestra anual en el CCNA del Centro de Jubilados Kaupén

Hasta el sábado 20 estará abierta al público, con entrada libre y gratuita, la expo que reúne los trabajos realizados por adultos y adultas mayores de Ushuaia. Tejidos, bordados, dibujos y pinturas y manualidades son las producciones que la comunidad podrá apreciar durante toda la semana.

Este lunes, el Centro Cultural, Social y Político ‘Nueva Argentina’ inauguró la muestra anual del Centro de Jubilados Kaupén.

En un acto protocolar encabezado por la senadora Cristina Lópéz, fundadora del CCNA, quedó inaugurada la exposición que reúne las producciones que los adultos y las adultas mayores realizaron durante el 2025.

López hizo entrega de un certificado de participación al presidente del Centro de Jubilados Kaupén, Jesús Cabezas, y a María Brunetti, secretaria.

Cabezas destacó el empeño que las personas mayores ponen día a día en el desarrollo de cada una de las actividades y felicitó tanto a alumnas como profesoras por la labor diaria.

A su turno, Brunetti valoró la dedicación de los talleristas y alumnas que ponen mucho esfuerzo para que se llegue a fin de año con todos estos trabajos. “Al final del año vemos que las cosas son muy lindas”, sostuvo.

Por su parte, la senadora López hizo hincapié en el rol que cumple el CCNA en la sociedad y consideró que “hacen falta más espacios culturales para que todos los vecinos, todos los centros, puedan tener lugares para mostrar su arte”.

“Esto no es pintar y nada más, esto es terapia. También, es amor, es compañerismo, es juntarse, porque hoy en día se está perdiendo, estamos muy individuales y esta es una forma de unirnos, de que la sociedad esté junta y esto hay que mostrarlo, hay que sentirlo”, manifestó.

Finalmente, invitó a la comunidad a visitar esta hermosa muestra que está conformada por manualidades, tejidos, dibujos, pinturas y bordados.

El objetivo de la muestra es visibilizar las actividades que se realizan en el centro de jubilados. El Kaupen fue creado el 6 de octubre de 1986, siendo el primer centro de jubilados de Ushuaia. Se fundó con el objeto de que los adultos mayores tuvieran dónde reunirse y pasar un rato agradable y hoy cuenta con más de 200 socios.

La expo estará abierta hasta este sábado, con entrada libre y gratuita, en San Martín 1052.