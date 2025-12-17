Muerte de un motociclista: dos personas fueron notificadas por orden judicial

El hecho ocurrió el domingo por la mañana en Ushuaia. La víctima fue hallada sin vida junto a su motocicleta. La Policía localizó un vehículo que habría estado involucrado y la Justicia dispuso allanamientos y notificaciones. La investigación continúa.

USHUAIA.– Alrededor de las 6:35 horas del domingo, un motociclista identificado como Orlando Juan Gramajo perdió la vida en la vía pública, en la intersección de las calles Prefectura Naval y Don Bosco, luego de ser hallado junto a su motocicleta caída sobre la calzada.

Tras el hecho, personal policial inició tareas investigativas que permitieron establecer la presunta participación de un automóvil cuyo conductor se habría retirado del lugar. En ese marco, fue localizado un Ford Ka de color rojo, el cual presentaba signos de rozamiento en el lateral izquierdo, elementos que resultan de interés para la pesquisa.

Por disposición del Juzgado de Instrucción N°3, se llevaron adelante allanamientos en distintos domicilios vinculados a los ocupantes del rodado, durante los cuales se secuestraron diversos elementos relevantes para la causa.

Como resultado de las medidas judiciales, dos personas fueron notificadas de sus derechos y garantías procesales, en tanto la investigación continúa a fin de esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento del motociclista.