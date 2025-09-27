Mucha gente concurrió a la 1° Expo Ambiental en Tolhuin

Tolhuin vivió una jornada inédita con la realización de su primera Expo Ambiental, un evento que reunió a más de 25 stands con propuestas de productores, artesanos, emprendedores e instituciones de las tres ciudades de la provincia. La iniciativa, desarrollada por el Municipio en el Polideportivo Ezequiel Rivero, buscó promover el cuidado del ambiente, generar conciencia colectiva y mostrar proyectos innovadores vinculados al desarrollo sostenible. Hubo disertaciones, sorteos, actividades recreativas y demostraciones prácticas, lo que convirtió al encuentro en un verdadero espacio de intercambio y aprendizaje.

La secretaria de Gobierno, Ana Paula Cejas, destacó el valor de esta primera edición como resultado del esfuerzo de trabajadores municipales y de la articulación con instituciones y la comunidad. Señaló que la Expo es la muestra concreta de una política ambiental sostenida, que trasciende gestiones y que esta administración decidió fortalecer con personal técnico y profesional. “El Estado tiene la responsabilidad de rescatar lo que está bien, potenciarlo y complementarlo con la participación de los vecinos. Hoy vemos productores y artesanos de Tolhuin, de Río Grande y de Ushuaia compartiendo propuestas que respetan el ambiente, y eso es lo que nos permite crecer con conciencia”, expresó.

En su intervención, Cejas también remarcó el papel central de las juventudes en este proceso: “Si los jóvenes son protagonistas del cuidado ambiental, el futuro de Tolhuin y de toda la provincia será más sustentable. Administrar nuestros recursos requiere respeto por el bosque, por las aguas y por nuestro entorno. Esta Expo demuestra que es posible trabajar de manera transversal entre áreas municipales y en articulación con la comunidad”. Además, valoró la participación de organizaciones locales como el Centro de Jubilados, que exhibió su taller de reciclaje, y de proyectos juveniles vinculados a la acción climática.

La directora de Desarrollo Sustentable y Ambiente, Luciana Basque, subrayó que la Expo es fruto de un trabajo iniciado hace tiempo y que hoy se abre a toda la comunidad. “Contamos con la presencia de invitados de toda la provincia y con stands locales que muestran el compromiso ambiental de los vecinos. Queremos que esta jornada deje aprendizajes, que cada uno se lleve herramientas para seguir sumando a la conciencia colectiva”, señaló.

Por su parte, el coordinador de Ambiente y Hábitat Urbano, Juan Rodríguez, valoró el trabajo de su equipo y la importancia de instalar la cuestión ambiental como eje central de la planificación territorial. “El ambiente es tarea de todos. La Expo está dirigida no solo a especialistas, sino a toda la población, porque el crecimiento de la ciudad debe ser siempre en armonía con el entorno”, afirmó, invitando a los vecinos a apropiarse de la propuesta.

Finalmente, el secretario de Planificación y Desarrollo Urbano, Hugo Gómez, resaltó el compromiso de la comunidad de Tolhuin, en especial de las nuevas generaciones, en incorporar la agenda ambiental a la vida cotidiana. “La planificación territorial ya no puede pensarse sin perspectiva ambiental. Esta Expo demuestra que hay conciencia, participación y capacidad de articulación con distintos actores de la provincia para construir un desarrollo sostenible”, expresó.

La Expo Ambiental dejó en claro que Tolhuin avanza en la construcción de políticas públicas que fortalezcan la conciencia ciudadana y consoliden al ambiente como un eje transversal del crecimiento local. Con esta primera edición, el Municipio abrió un camino de trabajo conjunto que, según coincidieron los funcionarios, llegó para quedarse y proyectarse en el tiempo.