MS Patagonia Argentina, 25 años solucionando desafíos

miércoles 29 de octubre de 2025
En el año 2000 instalamos nuestra primera caldera. Ese fue el punto de partida de un proyecto con una misión clara: brindar soluciones técnicas reales desde la Patagonia, con cercanía, valores sólidos y una mirada puesta en el futuro.

RIO GRANDE.- Así nació MS Patagonia Argentina, con la convicción de desarrollar, desde el sur del país, una empresa con creatividad, innovación y crecimiento sostenido.

A lo largo de estos 25 años hemos evolucionado sumando nuevas unidades de negocio, ampliando nuestra presencia en la región y consolidando un equipo de trabajo apasionado y comprometido.

Equipo de trabajo de la Empresa MS a nivel regional.

Hoy contamos con siete sucursales distribuidas estratégicamente a lo largo de la Patagonia, una octava en construcción y una tienda online, que nos permite llegar a cada rincón del país.

Desde Chubut, pasando por Santa Cruz, hasta Tierra del Fuego, nuestra presencia se extiende a lo largo de 500.000 km². Un territorio donde conviven la estepa, la montaña y los glaciares, y en el que nuestras sucursales acompañan el desarrollo de toda la región, reflejando nuestro compromiso de abarcar y estar presentes en cada rincón del territorio patagónico.

Hoy transitamos una nueva etapa, fortaleciendo nuestra gestión desde una visión estratégica que nos impulsa a seguir creciendo sin perder nuestra esencia.

Creemos en el trabajo honesto, en el compromiso con cada cliente y en el valor de los vínculos humanos.

Somos una empresa patagónica que apuesta por el desarrollo regional y por el esfuerzo de quienes construyen futuro con dedicación, perseverancia y convicción.

