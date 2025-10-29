MS Patagonia Argentina, 25 años solucionando desafíos

En el año 2000 instalamos nuestra primera caldera. Ese fue el punto de partida de un proyecto con una misión clara: brindar soluciones técnicas reales desde la Patagonia, con cercanía, valores sólidos y una mirada puesta en el futuro.

RIO GRANDE.- Así nació MS Patagonia Argentina, con la convicción de desarrollar, desde el sur del país, una empresa con creatividad, innovación y crecimiento sostenido.

A lo largo de estos 25 años hemos evolucionado sumando nuevas unidades de negocio, ampliando nuestra presencia en la región y consolidando un equipo de trabajo apasionado y comprometido. Equipo de trabajo de la Empresa MS a nivel regional.

Hoy contamos con siete sucursales distribuidas estratégicamente a lo largo de la Patagonia, una octava en construcción y una tienda online, que nos permite llegar a cada rincón del país.

Desde Chubut, pasando por Santa Cruz, hasta Tierra del Fuego, nuestra presencia se extiende a lo largo de 500.000 km². Un territorio donde conviven la estepa, la montaña y los glaciares, y en el que nuestras sucursales acompañan el desarrollo de toda la región, reflejando nuestro compromiso de abarcar y estar presentes en cada rincón del territorio patagónico.

Hoy transitamos una nueva etapa, fortaleciendo nuestra gestión desde una visión estratégica que nos impulsa a seguir creciendo sin perder nuestra esencia.

Creemos en el trabajo honesto, en el compromiso con cada cliente y en el valor de los vínculos humanos.

Somos una empresa patagónica que apuesta por el desarrollo regional y por el esfuerzo de quienes construyen futuro con dedicación, perseverancia y convicción.