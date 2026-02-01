Motociclista sufrió la amputación de una pierna tras ser embestido por un conductor alcoholizado

El hombre de 27 años permanece internado en Terapia Intensiva y se encuentra fuera de peligro. El siniestro ocurrió el sábado por la noche en la calle Echelaine al 600 de Río Grande.

RÍO GRANDE.– Patricio Mieri, de 27 años, el motociclista que resultó gravemente herido en un siniestro vial ocurrido el sábado por la noche, debió ser sometido quirúrgicamente en el Hospital Regional y le amputaron la pierna derecha, como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas. Actualmente se encuentra fuera de peligro y permanece internado en la Sala de Terapia Intensiva del hospital.

El hecho se registró cerca de las 23:00 horas sobre la calle Echelaine al 600, donde la motocicleta que conducía Mieri fue impactada por un vehículo Renault Clio guiado por Emanuel Antúnez, de 28 años. Personal de Tránsito Municipal le practicó el test de alcoholemia al automovilista, el cual arrojó resultado positivo con 1,92 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que fue detenido por efectivos policiales.

Tras el impacto, el motociclista fue trasladado de urgencia al hospital, donde recibió atención médica inmediata. Fuentes sanitarias indicaron que el joven presenta un cuadro de trauma físico y emocional a raíz de la amputación.

A raíz del siniestro, se inició una causa judicial por lesiones graves, con intervención del Ministerio Público Fiscal.