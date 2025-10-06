Motociclista resultó lesionado tras caer de su unidad

El incidente vial sucedió ayer a la tarde sobre la Ruta Nacional Nº3 en el conocido sector de Rancho Hambre, ubicado a unos 40 km al norte de Ushuaia. El motociclista sufrió una luxación en una de sus piernas.

El incidente vial ocurrió alrededor de las 15:25 en la ruta nacional 3; la motocicleta marca Kawasaki derrapó y el conductor, Walter Horacio Aníbal Lucena (69), cayó sobre el asfalto.

El motociclista es de Ushuaia y tras ser asistido fue trasladado en una ambulancia al hospital de la capital provincial. Está fuera de peligro y sufrió una luxación en una de sus piernas.