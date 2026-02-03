Motociclista que perdió una pierna: “Ir a 120 en contramano es de asesino”

La víctima denunció públicamente en una red social, un intento de homicidio tras ser chocada el pasado sábado por un automovilista alcoholizado en la calle Echelaine al 600 de Río Grande.

RÍO GRANDE. – Patricio Mieri (27), el joven motociclista que resultó gravemente herido en un siniestro vial ocurrido el sábado a la noche, acusó al automovilista que lo embistió de haber intentado matarlo. A través de sus redes sociales, indicó «“Ir a 120 en contramano es de asesino. Lo que me hizo Emanuel Antúnez fue un intento de homicidio. Si no me arrancaba la pierna, me iba a matar junto a los que venían detrás mío”.

Cabe recordar que el grave siniestro vial se registró el pasado sábado cerca de las 23:00 horas en la calle Echelaine al 600; Mieri se desplazaba en su motocicleta y fue colisionado de frente por un automóvil Renault Clio, conducido por Emanuel Antúnez (28), quien manejaba en estado de ebriedad. Tras el choque, el automovilista fue aprehendido de inmediato y permaneció aprehendido durante seis horas.

Luego del siniestro, una ambulancia del Hospital Regional Río Grande acudió al lugar y trasladó de urgencia al motociclista, quien debió ser intervenido quirúrgicamente. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, los médicos resolvieron amputarle la pierna derecha.

Actualmente, Mieri permanece internado en el nosocomio local, se encuentra fuera de peligro y continúa con su recuperación. En tanto, el Ministerio Público Fiscal inició una causa judicial contra el conductor del vehículo por el delito de lesiones graves, en el marco de la investigación del hecho.