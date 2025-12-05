Motociclista herido denunció a un utilitario que lo chocó y se dio a la fuga

Un hombre de 34 años afirmó haber sido embestido por una Renault Kangoo que abandonó la escena. Fue atendido en el Hospital Regional y luego radicó la denuncia.

RÍO GRANDE. – Anoche, cerca de las 23 horas, personal policial acudió a la intersección de avenida Belgrano y José Hernández por un siniestro vial entre un utilitario y una motocicleta. Al llegar, los agentes hallaron únicamente a un hombre de 34 años junto a su moto Gilera VC 150 roja.

El motociclista manifestó que había sido colisionado por un vehículo Renault Kangoo, cuyo conductor se retiró del lugar antes del arribo de la policía.

Debido a las dolencias que presentaba, fue trasladado al Hospital Regional para su atención médica. Más tarde fue dado de alta, ya que las lesiones resultaron ser leves. Tras ello, radicó la denuncia correspondiente contra el conductor del utilitario.